LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Davide Formolo in testa | nel gruppo

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20” di vantaggio persul resto del15.44mantiene 15” sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nelinseguitori c’è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40Gaburro (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) mette in fila ilprincipale, diversi corridori non riescono a tenere la sua ruota 15.38comincia il penultimo passaggio sulla salita di Strela, il suo vantaggio scende a 18” 15.37 VINCENZO NIBALI INAL! Lo Squalo sta lavorando per ricucire lo strappo mettendosi al servizio dei compagni di squadra Damiano Caruso e Domenico Pozzovivo! 15.35 DUE GIRI AL TERMINE! La situazione al termine dell’ottavo dei ...

