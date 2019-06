LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Davide Formolo e Marco Tizza

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32allunga nel tratto di discesa, si è formato un drappello di una decina di elementi all’inseguimento con 12” di ritardo 15.29transitano in cima alla salita di Strela con 7” su Aru e con 16” sul gruppo principale, ridotto ad una trentina di elementi 15.26 Proseguono gli attacchi nel gruppo principale, staccato di 21” dalla coppia di testa e di 10” dal corridore sardo 15.24 FABIO ARU (UAE EMIRATES) ALL’INSEGUIMENTO! 15.22(BORA-hansgrohe) e(Amore&Vita Prodir) all’attacco! 15.18 Giornata davvero caldissima e temperatura superiore ai 30°, una difficoltà in più per il gruppo… 15.14 Ritiro per Elia Viviani (Deceunick-QuickStep), il campione italiano dello scorso anno non aveva possibilità di difendere la maglia ...

