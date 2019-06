LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Davide Formolo conquista la maglia

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito. Buona giornata. 16.11CAMPIONE ITALIANO! Vittoria in solitaria per Roccia, che con un attacco da fuoriclasse a 37 km dal traguardo va are latricolore. Secondo posto per Sonny Colbrelli, che vince la volata nel gruppetto degli inseguitori. Completa il podio Alberto Bettiol. 16.09 Ultimo chilometro! È fatta per. 16.07 Nel gruppetto degli inseguitori continuano gli attacchi, ma non cambia il gap. 16.06 Discesa a quasi 70 km/h perche vola verso la vittoria. 16.05 Non riescono però a fare la differenza e vengono subito ripresi, buone notizie per. 16.04 ATTACCA ULISSI, SEGUITO DA VISCONTI!!! 16.03 Sta dando tutto, ancora 25″ di vantaggio a 6 km dal traguardo. 16.02 Sempre Pozzovivo a fare il ritmo, per ora ancora nessun attacco. 16.01 Ultimo ...

