LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | cinque uomini in fuga | il gruppo

cinque uomini in fuga - Bardiani a tirare il gruppo : 12:50 Continua la fase di stallo. 12:41 Il vantaggio dei fuggitivi inizia a calare, il gruppo vuole tenerli in pugno. 12:35 Insieme alla Bardiani nel gruppo tira anche la Neri KTM. 12:32 Ricordiamo che i ciclisti stanno percorrendo il secondo giro del circuito iniziale, poi si arriverà nel tratto conclusivo da percorrere 10 volte. 12:21 Situazione stabile, bisognerà attendere un bel po' ...

cinque uomini in fuga - gruppo a 5'30" : 12:13 Continuano a guadagnare i fuggitivi che portano il loro vantaggio a quasi 5'30". 12:07 Sempre Bardiani in testa al plotone a tirare. 12:03 Al passaggio sul traguardo il gruppo è distante 5'10". 11:58 Sono ufficialmente in 5 al comando: Matteo Busato (Androni Sidermec), Giacomo Garavaglia (Colpack), Mattia Bais (Cycling Team Friuli), Enrico Battaglin (Katusha) e ...

cinque uomini in fuga - gruppo a 5' : 11:49 Salvietti sempre in mezzo tra la fuga e il gruppo. 11:44 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo ha quasi raggiunto i 5′. 11:40 La media della corsa è di oltre 43km/h. 11:35 Foratura per Bais che poi si riporta nel gruppo di testa. 11.25 Il gruppo è tirato dagli uomini della Bardiani CSF, che può far valere la propria superiorità numerica in questa fase. 11.21 Il vantaggio dei ...

parte la fuga con cinque corridori - il gruppo si rialza : 11.13 Questa la composizione della fuga: Matteo Busato (Androni Sidermec), Giacomo Garavaglia (Colpack), Mattia Bais (Cycling Team Friuli), Enrico Battaglin (Katusha) e Francesco Baldi (Overall Tre Colli Cycling Team). 11.11 Il gruppo si rialza, parte quindi la fuga. 11.02 Dopo 25 km si forma al comando un gruppetto di cinque corridori. 10.55 La velocità è sostenuta in gruppo in questa prima ...

cominciata la corsa - attesa per Nibali - Ciccone e Bettiol : 10.47 Questo primo circuito è caratterizzato da due salite, la prima di 1,8 km con una pendenza media del 7,3% e la seconda, affrontata dopo 8 km pianeggianti, che porta verso il Passo Cento Croci, che misura 3,9 km con una pendenza costante attorno al 5-6%. 10.38 Dopo 8,3 km i corridori passeranno per la prima volta sul traguardo di Compiano, dove inizierà il primo dei due giri lunghi di 47,3 ...

inizia la sfida per la maglia tricolore! Attesa per Nibali - Ciccone e Bettiol : 10.31 inizia la corsa! 10.28 Tutto pronto a Borgo Val di Taro, pochi minuti alla partenza. 10.25 I nomi più attesi sono quelli di Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Giovanni Visconti. 10.22 Sulla carta saranno quindi i corridori che sanno fare la differenza in salita a giocarsi la vittoria questo pomeriggio. 10.19 Un percorso molto impegnativo, visto che nei 227 ...

Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : sfida tra Vincenzo Nibali - Ciccone e Bettiol. Occhio ad Ulissi e Visconti : La presentazione dei Campionati Italiani – Il percorso dei Campionati Italiani – La startlist dei Campionati Italiani – Il programma dei Campionati Italiani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. Vivremo una spettacolare corsa per la conquista della maglia tricolore con i migliori corridori del Bel Paese che si sfideranno su un ...

European Games 2019 in DIRETTA : Semeraro d'oro nel karate! Lamon in finale nel ciclismo. Canfora - Bottaro e Plebani d'argento! : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.10 BOXE – In corso la finale della categoria -81 kg tra l'azero Alfonso Dominguez e il britannico Whittaker 17.08 KARATE – E' OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA Semeraro supera 5-1 la azera Zaretska e sale sul gradino più alto del podio 17.07 KARATE – Lo yuko per Semeraro: 5-1 17.07 KARATE – Yuko per Zaretska: ...

European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Semeraro si giocano l'oro nel ciclismo su pista e nel karate. Canfora - Bottaro e Plebani d'argento nella boxe - nel karate e nel ciclismo su pista! : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.00 ciclismo SU pista – Doppia vittoria olandese nel primo round della semifinale della Sprint maschile, Hoogland e Lavreysen superano il russo Dmitriev ed il polacco Rudyk e si avvicinano ad una nuova sfida per l'oro dopo quella andata in scena negli ultimi Mondiali. 16.58 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 3-3 nella ...

European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Semeraro nel karate. Canfora e Bottaro d'argento nella boxe e nel karate! : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.36 KARATE – Argento per Viviana Bottaro nella finale del Kata femminile. L'azzurra chiude con il punteggio di 26.14, ma la spagnola Sanchez totalizza 27.32 e si prende la medaglia d'oro. 16.32 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 1-1 nella finale per il bronzo con l'Ucraina. 16.30 boxe – Medaglia ...

European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d'argento nella boxe - bronzo per Busato e Martina nel karate! : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.08 ciclismo SU pista – Si apre con gli ottavi di finale della Sprint femminile il programma pomeridiano, impegnata Miriam Vece che affronterà nello scontro ad eliminazione DIRETTA la russa Anastasiia Voinova. 16.06 KARATE – Che beffa per Michele Martina! L'azzurro stava disputando un ottimo incontro, ma sul 3-2 in favore ...

European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d'argento nella boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.52 GINNASTICA ARTISTICA – Medaglia d'oro nell'all-around maschile per il russo David Belyavskiy (85.465), argento all'ucraino Oleg Verniaiev (84.632), bronzo per l'altro russo Vladislav Poliashov (84.464). L'italiano Nicolò Mozzato (79.098) termina in quindicesima posizione. 15.48 boxe – Comincia adesso al finale ...

European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel karate. Canfora d'argento nella boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.35 KARATE – SILVIA SEMERARO IN FINALE! L'azzurra sconfigge per 4-1 la svizzera Elena Quirici e affronterà l'azera Irina Zaretska per la medaglia d'oro nella categoria dei -68 kg femminili! 15.32 boxe – Medaglia d'argento per Assunta Canfora, decisione della giuria che premia la polacca Karolina Koszewska al termine di un ...

European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel karate. Attesa per Assunta Canfora nella boxe : IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.52 TENNIS TAVOLO – La Germania è medaglia d'oro nella gara a squadre femminile, battuta la Romania per 3-0, decisivo il successo in quattro set di Xiaona Shan contro Daniela Dodean. 14.49 GINNASTICA ARTISTICA – Dopo la quarta rotazione della finale maschile è in testa l'ucraino Oleg Verniaiev (57.199) davanti al connazionale Petro ...