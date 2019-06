LIVE Brasile-Italia volley | Nations League 2019 in DIRETTA | azzurri per la gloria contro

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.57 Giocano Ricci al centro e Cavuto in banda per l’23.54: Squadre a fondo campo per gli inni 23.52 Ancora più difficile prevedere lo starting six dei brasiliani che potrebbero schierare una formazione sperimentale 23.50: Difficile prevedere la formazione su cui punterà Blengini che potrebbe confermare inizalmente Sbertoli in regia, l’opposto Pinali, i centrali Russo e Polo, le bande Cavuto e Lanza con Balaso libero 23.45: Ilha vinto entrambe le sfide affrontate nella tappa casalinga della VNL battendo Francia e Canada, mentrequeste due squadre l’ha perso, fallendo così la qualficazione alla final six di Chicago 23.40: Buonaserra agli appassionati di. Ultimo impegno della Nazionale azzurra nella. Ormai impossibile per la squadra di Blengini agganciare uno dei ...

