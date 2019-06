Lega | Anpi | “Europarlamentari e consiglieri alla festa del movimento neofascista Sindaco

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Ci sarò Oscar Lancini, l’exdi Adro noto perché aveva tapezzato la scuola comunale con il sole delle Alpi e altri simboli di partito. E poi Angelo Ciocca, l’europarlamentare divenuto noto perché si tolse una scarpa per calpestare in diretta televisiva gli appunti di Pierre Moscovici. E poi l’ex berlusconiana Silvia Sardone, appena eletta dal Carroccio al Bruxelles. E poi Massimiliano Bastoni e Jacopo Alberti,regionali in Lombardia e Toscana. Sono cinque gli esponenti dellache hanno accettato di parteciparedel Sole, organizzata daldi estrema destra Lealtà e Azione. Tra gli invitati anche Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia. Un evento in programma a Milano per il 5 e 6 luglio. Ignoto al momento il luogo che ospiterà i dibattiti dedicati ad argomenti come “Un modello federativo per un’Italia ...

