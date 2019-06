Leclerc su Ferrari scatta primo al GP d' Austria | le Mercedes inseguono Diretta

VIDEO F1 : Charles Leclerc - la pole della riscossa Ferrari : 1’03″003: è questo il tempo con il quale Charles Leclerc è riuscito a conquistare la pole sul Red Bull Ring, sede del GP d’Austria. Il monegasco della Ferrari, ancora una volta, sfodera tutto il proprio talento in una giornata storta tanto per Lewis Hamilton, obbligato a partire dalla quarta posizione, quanto per il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, rimasto incagliato in nona posizione. Una prestazione, quella di ...

F1 - GP Austria 2019 : analisi qualifiche. Leclerc e la Ferrari impressionano - ma i distacchi sono minimi con Mercedes e Red Bull : Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno ci hanno regalato, senza pericolo di essere smentiti, numerosi spunti importanti. In primo luogo Charles Leclerc, centrando la sua seconda pole position della carriera (rifilando oltre due decimi al “Re del sabato” Lewis Hamilton) ha dimostrato di essere un talento cristallino della massima categoria del motorsport, in secondo luogo che la Ferrari su queste tipologie ...

Formula 1 – I ferraristi sognano con Leclerc : il monegasco davanti a tutti nelle FP3 [TEMPI] : Leclerc regala un sorriso ai ferraristi: il giovane monegasco davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Manca sempre meno ormai alle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1. I piloti sono scesi in pista questa mattina per la terza e ultima sessione di prove libere, che vede ancora una volta Leclerc segnare il miglior tempo. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro ...

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Contento del passo della Ferrari. Farò di tutto per stupire” : E’ stato decisamente un buon venerdì quello di Charles Leclerc, nel weekend del GP d’Austria 2019 (nono round del Mondiale di F1). Il monegasco della Ferrari ha concluso davanti a tutti le prove libere 2, mettendo in mostra un’ottima velocità sia nella simulazione del time-attack sia in quella della gara. Soprattutto con le gomme morbide, l’alfiere del Cavallino Rampante ha fatto vedere una costanza invidiabile, ...

F1 - GP Austria 2019 : risultato FP1. Hamilton firma il miglior tempo - Ferrari risponde con le medie. Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena questo weekend a Spielberg. Il Campione del Mondo in carica ha timbrato un rilevante 1:04.838 con gomma soft, il britannico ha dato l’impressione di avere già trovato un ottimo feeling con la sua Mercedes e sul giro secco ha dimostrato ancora una volta di avere delle doti naturali impareggiabili. Il ...

Leclerc : Mercedes avanti - ma team Ferrari ci crederà fino alla fine : Leclerc: Mercedes avanti, ma team Ferrarici crederà fino alla fine. Al momento e' difficile colmare il gap dalla Mercedes. Ci crederemo fino alla fine

Gp di Francia - vince Lewis Hemilton : al secondo posto Valtteri Bottas - segue la Ferrari con Charles Leclerc : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet il britannico della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto il compagno di team Valtteri Bottas. Sul podio anche Charles Leclerc, terzo con la Ferrari. Per Hamilton è la