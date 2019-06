Leclerc primo - Verstappen scatenato supera Bottas e mette nel mirino la Ferrari Diretta : 60° giro - Verstappen si porta a 4"2 Leclerc quando mancano ancora 11 giri alla bandiera a scacchi mentre Vettel è a 3"6 da Hamilton, quarto 56° giro - Leclerc + 5"0...

Leclerc primo - Verstappen supera Vettel che poi va al pit Diretta : Adesso Verstappen ha messo nel mirino Bottas, la Red Bull-Honda è al momento la monoposto più veloce in pista 51° giro - Vettel rientra ai box e gioca la carta delle gomme...

Leclerc su Ferrari scatta primo al GP d'Austria - le Mercedes inseguono Diretta : Leclerc ha un ottimo ritmo, ma ricordiamo che è partito con gomme soft mentre le due Mercedes hanno pneumatici di mescola media e quindi percorreranno sicuramente più giri prima di...

F1 - GP Austria 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Leclerc primo - Bottas distrugge la Mercedes - Hamilton e Vettel attardati : Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato il crono di 1:05.086 con le gomme medie e ha così avuto la meglio su Valtteri Bottas di tre decimi (su soft) e sul sorprendente Pierre Gasly al volante della Red Bull. Sebastian Vettel è soltanto ottavo a 0.785 ma il tedesco ha montato le gomme hard proprio mentre Lewis Hamilton è quarto a 0.443 ...

F1 Gp Canada - vince ancora Hamilton ma stavolta è beffa Ferrari : Vettel primo e penalizzato - Leclerc terzo : Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Mercedes, secondo alle spalle di Sebastian Vettel, ha approfittato della penalità di 5 secondi inflitta dai commissari al pilota della Ferrari per aver spinto il britannico fuori pista. Co

F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica FP3. Ferrari scatenate! Vettel primo - Leclerc secondo. Mercedes attardate : Ferrari scatenate nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel ha concluso la sessione al comando col tempo di 1:10.843 precedendo Charles Leclerc di 0.139, più attardate le Mercedes: Lewis Hamilton terzo a quattro decimi, Valtteri Bottas quarto a sette decimi. Le Rosse sembrano essere a proprio agio sul circuito di Montreal e cercheranno di emergere anche in qualifica, più tardi i due piloti del Cavallino ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Montecarlo : Leclerc primo ma ‘sotto investigazione’ - Vettel contro le barriere! [TEMPI] : Ferrari protagonista delle Fp3 di Montecarlo: Vettel finisce contro le barriere, Leclerc chiude primo ma finisce sotto investigazione per non aver rispettato la safety car. Mercedes subito dietro al monegasco Il sabato di Monaco si apre nel segno della Ferrari, nel bene e nel male. Nel corso delle Fp3 appena Terminate sul circuito di Montecarlo, i due piloti della scuderia di Maranello hanno avuto destini differenti: Sebastian Vettel è ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...