Leclerc e Verstappen in prima fila al GP d' Austria | alle 15 10 via alla sfida inedita

Austria : pole di Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen. KO di Vettel : Il miglior tempo nelle qualifiche del GP d’ Austria è di Charles Leclerc , che ha conquistato la seconda pole in carriera dopo una prestazione perfetta, una soddisfazione che attenua la delusione Ferrari per il problema meccanico che ha impedito a Sebastian Vettel di fare un tempo nel Q3. Leclerc ha fermato i cronometri sull’1.03.003s, nuovo record […] L'articolo Austria : pole di Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen. KO di ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorride nte, Hamilton pronto alla lotta con i giovani ssimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’ Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’ Austria : il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...

VIDEO GP Austria F1 - prove libere : highlights e sintesi. Leclerc firma il miglior tempo - che incidenti di Bottas e Verstappen : Oggi sono andate in scena le prove libere del GP d’ Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo allo Spielberg, Charles Leclerc ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione e ha lanciato il guanto di sfida: la Ferrari sembra poter dire la sua nella lotta per la vittoria, il monegasco è piaciuto con le gomme rosse e anche Sebastian Vettel si è distinto con medie e hard. Venerdì caratterizzato da tanti incidenti con Valtteri ...

F1 - Pagelle GP Monaco 2019 : Hamilton e Verstappen migliori in pista - Vettel ottiene il massimo - Leclerc spettacolare : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno al termine di una gara davvero soffertissima. L’inglese si dimostra ancora una volta il migliore del lotto e resiste ad un Max Verstappen che da tutto quello che ha per provare a vincere. Sfortunato l’olandese come Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel ottiene il massimo dalla sua Ferrari attuale. Bene la Toro Rosso e Carlos Sainz. Andiamo, quindi, a consegnare ...