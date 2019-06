Le notizie di calciomercato | le trattative del giorno | il nuovo 11 dell’Inter | il futuro

calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) Destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Molto lontana l’idea di uno scambio con il giovane attaccante italiano. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile. Ma a fine gara ha parlato anche diche lo potrebbe vedere in Serie A e con la maglia del Napoli. “Non so – ha detto – e ho 20 giorni ...

romeoagresti : #Juventus: preso #Rabiot! 10 milioni alla firma e quinquennale da 7 più bonus. Operazione chiusa ??????? ??… - romeoagresti : #Juventus: #Buffon è pronto a firmare un contratto annuale da 1,5 milioni netti più bonus ???????? ?? - romeoagresti : #Juventus, definito il contratto di #LucaPellegrini: quinquennale a salire da 1,3 milioni netti a stagione più bonu… -