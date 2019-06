agi

(Di domenica 30 giugno 2019) Carola Rackete, la comandante tedesca della Sea3 battente bandiera olandese, si è scusata con gli uomini della Guardia di finanza dopo il suo arresto, riconoscendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa e riconoscendo i rischi dovuti anche alla differenza di dimensioni tra la nave e la motovedetta della Gdf. A riferirlo sono state fonti della stessa Ong. Le scuse Rackete le avrebbe espresse durante le ore trascorse nella caserma delle Fiamme gialle, dove è stata trattenuta dalle 3 della notte alle 9 del mattino, nell'ufficio del comandante, prima di essere trasferita agli arresti domiciliari nel centro di accoglienza dell'isola e in attesa dell'interrogatorio da parte del gip di Agrigento previsto per lunedi' mattina, al più tardi martedì. La notizia delle scuse non è stata però confermata, ma neppure ...

maebort : RT @Agenzia_Italia: Le dure critiche di Francia e Germania sul caso #SeaWatch - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Le dure critiche di Francia e Germania sul caso #SeaWatch - fisco24_info : Le dure critiche di Francia e Germania sul caso Sea Watch: Carola Rackete, la comandante tedesca della Sea Watch 3… -