Le disuguaglianze? Un ostacolo al benessere Ecco cinque buoni motivi per promuovere

(Di domenica 30 giugno 2019) Negli ultimi 40 anni, nella maggior parte dei paesi dell’Ocse, leeconomiche sono aumentate, dopo un periodo storico, il Dopoguerra, durante il quale diminuivano. La crisi economica del 2008 ha ulteriormente incrementato la forbice socioeconomica tra le classi sociali: in Italia, il coefficiente di Gini, una misura di disuguaglianza economica che va da un minimo di 0 a un massimo di 1, è aumentato da 0,329 nel 2007 a 0,354 nel 2015. Questo coefficiente è pari a 0,275 in Norvegia, mentre negli Usa è uguale a 0,415. Per alcuni economisti, tali incrementi dieconomiche non sono un problema. Altri invece sono molto preoccupati. Cosa dice l’evidenza? Analisi pubblicate su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed affermano che leeccessive sono unalper almeno: 1. Le società più diseguali hanno peggiori ...

