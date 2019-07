Lavoro | Di Maio ad Affaritaliani Smentita l' arroganza del Pd

Autostrade - Renzi : “Di Maio odia chi crea Lavoro”. Il vicepremier : “È nato il partito dei Benetton - tutti contro il M5s” : “È nato il partito dei Benetton“. Il vicepremier Luigi Di Maio torna sulla questione Autostrade e ribadisce l’intenzione da parte del M5s di revocare la concessione alla società del gruppo Benetton come conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Ieri il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che da una prima lettura del parere elaborato dalla commissione tecnica di esperti emerge “un grave inadempimento da ...

Renzi : «Di Maio odia chi crea Lavoro - il partito della crescita reagisca» : «Di Maio odia chi crea lavoro, non ci sono altre spiegazioni. Con le scelte di questi giorni il vicepremier ha rovinato una settimana positiva. Io non sono...

Reddito di cittadinanza - dl Crescita allarga la platea. Di Maio : “Nuovo calcolo Isee - più accessibile per chi ha perso Lavoro” : Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decreto Crescita appena approvato dal Senato prevede infatti un nuovo sistema di calcolo dell’Isee che inserisce la perdita del posto di lavoro nei 18 mesi precedenti come criterio sufficiente per poter chiedere l’Isee corrente, ovvero basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, viene introdotta la doppia opzione di calcolo dell’Isee ...

Reddito di cittadinanza - dl Crescita allarga la platea. Di Maio : “Con nuovo calcolo Isee più accessibile per chi perde Lavoro” : Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decreto Crescita appena approvato dal Senato prevede infatti un nuovo sistema di calcolo dell’Isee che inserisce la perdita del posto di lavoro nei 18 mesi precedenti come criterio sufficiente per poter chiedere l’Isee corrente, ovvero basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, viene introdotta la doppia opzione di calcolo dell’Isee ...

Luigi Di Maio sfida l’Ue : “Pronto a fare manovra in deficit per creare nuovi posti di Lavoro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia una sfida alla Lega ma soprattutto all'Unione europea, dicendosi pronto a fare una legge di Bilancio anche in deficit, nel caso in cui possa creare "centinaia di migliaia di posti di lavoro". Di Maio, inoltre, chiede al Carroccio di "non giocare a nascondino" con le risorse necessarie per fare la flat tax.Continua a leggere

Ex Ilva - Di Maio a Taranto tra le contestazioni delle associazioni. Il vicepremier : "Mittal rispetti i patti sul Lavoro" : Il vicepremier torna nel momento più difficile della nuova gestione: Arcelor Mittal ha messo in cassintagrazione 1.400 operai e contesta le decisione del governo di abolire l'immunità penale

Durc - Di Maio si rivolge ai consulenti del Lavoro : Milano, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Sul Durc è in corso l’emanazione di questi decreti att[...]

Governo - Di Maio : “Al Lavoro per abbassamento strutturale del cuneo fiscale - è mio obiettivo” : Il Governo sta già lavorando alla prossima legge di Bilancio “anche affrontando la procedura di infrazione e le trattative sulla flessibilità che verrà concessa per abbassare il cuneo fiscale”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in un videomessaggio al Festival del lavoro promosso dai consulenti del lavoro. “Spero al prossimo vostro evento che si possa finalmente festeggiare un primo abbassamento del cuneo ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede Lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

DANIELA SANTANCHE'/ 'Di Maio molto volenteroso - ma sul Lavoro...' - Belve - : DANIELA Santanchè ospite a 'Belve'di Francesca Fagnani sul Nove. Su Luigi Di Maio: 'è molto volenteroso ma sul lavoro non ne ha azzeccata una'

Rider - presidente sezione Lavoro del Tribunale di Milano a Di Maio : “Necessario un intervento legislativo” : “Se non ricordo male appena si costituì il governo fu detto che nel giro di 15 giorni si sarebbe fatta la norma sui Rider, ma poi non se ne è fatto nulla. Non voglio interferire, ma auspico che ci sia al più presto un intervento da parte del ministro competente (Luigi Di Maio, ndr)”. Al festival del Lavoro di Milano, il presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Milano, Piero Martello, interviene sul tema dei lavoratori della gig economy ...

Petrolio congelato - la Basilicata ha l'oro sotto i piedi e non lo prende. Il capoLavoro di Di Maio e Toninelli : È un'economia con le ganasce quella italiana, appesantita da una burocrazia farraginosa che funge da vincolo all'iniziativa imprenditoriale, da un adiposo insieme di regole che rallenta il passo allo sviluppo nonché da una diffusa sottocultura che considera il progresso una minaccia non solo per l'a

Radio Radicale - Boldrini replica a Di Maio : “Unico posto di Lavoro che difende è il suo” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, risponde al ministro del lavoro, Luigi Di Maio, sul salvataggio di Radio Radicale: "La difesa dei posti di lavoro non è una sua priorità. Ormai lo hanno capito tutti: l’unico posto di lavoro che gli interessa difendere è il suo". Di Maio aveva attaccato Boldrini per aver gioito dopo il salvataggio della Radio a cui il M5s si è opposto.Continua a leggere

Whirlpool - Di Maio : “Doverosa revoca incentivi”. L’azienda : “No disimpegno - al Lavoro per soluzione” : “L’azienda ha dato massima apertura alle indicazioni del ministro Luigi Di Maio. A partire dalla settimana prossima siamo pronti a lavorare concretamente per trovare una soluzione che assicuri il massimo livello di occupazione e altrettanto assicuri la continuità dell’assetto industriale”. A precisarlo, il responsabile della comunicazione di Whirlpool Italia, Alessandro Magnoni, al termine dell’incontro tenutosi ...