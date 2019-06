La storia di DeepNude | l' inquietante app che spoglia le donne

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) Bastava inserire la foto di una donna e l’applicazione era in grado di fornire l’immagine della stessa, completamente nuda. È durata in rete solo quattro giorni, l’applicazione perre le, in seguito alle proteste degli utenti e della stampa, che si sono scagliati contro quella che è stata definita l’ultima frontiera del “revenge porn”.era un software per Windows e Linux . Grazie all’intelligenza artificiale, attingeva a una libreria di oltre 10mila immagini dinude che permetteva all’applicazione di eliminare i vestiti dalla foto originale, sostituirli con nudità adeguate alla corporatura del soggetto e aggiungere le giuste ombreggiature. Poteva trattarsi della foto di un’amica, una parente, o una sconosciuta. L’algoritmo funzionava solo per i corpi femminili e i finti ...

