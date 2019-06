La storia al contrario di Katana È il cane cieco e l' uomo lo aiuta

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Oscar Grazioli Di solito sono i quattrozampe a guidare i non vedenti Questa vicenda è diversa ma altrettanto toccante I cani, come è noto, sono degli ausili straordinari per i disabili. Ho avuto la fortuna di insegnare in una scuola prestigiosa di bambini non vedenti e, in quel contesto, ho avuto la felice sorte di incontrare persone adulte, a loro volta cieche, che potevano contare sull'aiuto del loroaddestrato per questa grave invalidità. Essere a contatto con questi cani che supportano vite, altrimenti fortemente limitate, è un privilegio raro e, quando ne incontro uno per strada, sull'autobus, in treno o al bar, con la sua bella pettorina e la croce rossa che vi spicca sopra, vedo persone quasi commosse e irresistibilmente attratte dall'allungare le mani per fargli una montagna di carezze. Le meritano. A volte però la vita è talmente strana e variegata che si ...

