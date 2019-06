huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) A due giorni dalle primarie, viene accreditato come il favorito alla successione di Avi Gabbay alla guida del Partito laburista israeliano. Un ritorno alle radici del partito che per decenni ha identificato se stesso con lo Stato d’Israele, ma che alle ultime elezioni del 9 aprile ha racimolato la miseria di 6 seggi, il peggiorrisultato nella sua storia. Per risollevarsi, il Labour sembrare sull’”usato sicuro”, ex segretario generale, ex ministro della Difesa, già sindaco di Haifa, parlamentare da 31 anni:, 67 anni. Se gli iscritti al Labour confermeranno i sondaggi della vigilia, sarà lui, “il sindacalista” (è statoanche a capo dell’Histadrut, la potente centrale sindacale) a guidare un glorioso quanto “incerottato” partito alle elezioni anticipate del 17 settembre. In questa ...

HuffPostItalia : La sinistra israeliana punta su Amir Peretz: 'Tutti insieme contro Netanyahu' - salieri_andrea : RT @DarioBallini: #Meretz, partito storico della sinistra israeliana, ha un nuovo leader: Nitzan Horowitz, ex giornalista ed ex parlamentar… - fabrilapa : Il vincitore delle primarie del partito della sinistra israeliana è il primo leader gay -