(Di domenica 30 giugno 2019) Sono arrivati in tantissimi anonostante il caldo per la Rockin. Il progetto musicale di massa noto per il video che ha portato i Foo Fighters a Cesena, con il format "That's Live" arriva in Francia e Germania. Si tratta di un concerto 1.000 musicisti che suonano simultaneamente le grandi hit della "storia del rock"."E' un sogno che si avvera, abbiamo iniziato in una piccola città italiana e ora siamo allo Stade De France uno dei più grandi stadi al mondo, è fantastico vedere tutte queste persone riunite per la musica, realizzare i propri sogni e amare il rock" racconta l'ideatore di Rockin'Fabio Zaffagnini. Doposarà la volta didomenica 7 luglio.

ilfogliettone : La Rockin' 1000 sbarca a Parigi poi a Francoforte - - stosullaluna : Cado probabilmente dalle nuvole ma ora scopro cosa sia Rockin’ 1000 E PORCA TROIA? VOGLIO ANDARCIIIII - StadeFrance : @rockin_1000 Grazie mille ???? -