ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Sulla Stampa Gabriele Romagnoli si sofferma lungamente sul cambiamento avvenuto nel calcio mercato e su come la vita pubblicana, dallaall’informazione, si sia adeguata nei ritmi e nelle modalità a questa “attività di frenetico mercimonio” riservata ai calciatori. Ilinizia ufficialmente domani, scrive Romagnoli. In realtà non si è mai smesso di parlare delle ipotesi di acquisto daldell’anno scorso. Prima gli affari si chiudevano all’Hotel Gallia di Milano, dove i manager si riunivano per le contrattazioni. Oggi è diverso. “È una fiera”. Le trattative vanno avanti di continuo, ininterrottamente, su siti e giornali. “Si tratta ovunque, negli hotel di Baku, su spiagge greche, negli yacht ormeggiati in Costa Azzurra dai nuovi protagonisti del mercato che hanno surclassato i manager delle ...

napolista : La #politica e l'informazione, in #Italia, si sono adeguate al #calciomercato permanente - ilNapolista - infoiteconomia : SPREAD & POLITICA/ Le vere ragioni dietro l’aiuto di Draghi all’Italia - GianPurp : @lucianoghelfi @anna_mazzone Eccola la differenza: “Tutti i Tg, delle13, delle 18,15, delle 20,30 e il Tg Post, las… -