La perdita di petrolio nel Golfo del Messico che dura da 14 anni

Ragusa - continua la perdita di petrolio dall’area Eni : ignote le cause. Legambiente : “Problema sottovalutato” : Non si arresta la perdita di petrolio nell’Area pozzo Ragusa 16 dell’Eni che sta causando sversamento di greggio nel torrente Moncillè, affluente del fiume Irminio. Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente comunicazione degli interventi di messa in sicurezza, l’area in questione è monitorata costantemente, ma ancora non si riesce a trovare la causa delle fuoriuscite. Enimed ha delimitato un’area di circa 5 chilometri lineari ...