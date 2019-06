La Nazionale italiana degli svincolati | l’interessante 11 proposto da Gazzetta dello

calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) Oggi, per i calciatori che non hanno ancora firmato, è il giorno della scadenza dei contratti. C’è chi firmerà con qualche altra squadra a parametro zero, chi invece rimarrà libero, per poco o tanto a seconda delle richieste che riceverà. Questi ultimi, quindi, da domani si possono definire. Ce ne sono tanti, anche italiani. Per questo laSport si è dilettata in un’interessante 11 tutto azzurro: la. Alcuni devono solo pensare con quale squadra firmare dopo le diverse proposte ricevute, per altri il futuro è molto incerto. In alto la FOTOGALLERY con la formazione proposta da. Il modulo: una sorta di 4-4-2 con il rombo a centrocampo.L'articolo La: l’interessante 11daSport NOMI E GALLERY CalcioWeb.

ivanscalfarotto : #ArcelorMittal dichiara che a legislazione vigente la fabbrica chiuderà il 6 settembre. 20 mila persone senza lavo… - sole24ore : La Nazionale italiana volley sorde vince l'oro e diventa campione d'Europa - @AlleyOop24 - delpieroale : Tra poco scende in campo un’altra Nazionale Italiana, per gli Europei di basket che iniziano oggi... In bocca al l… -