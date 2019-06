La madre gli toglie il pc | 19enne affetto da Hikikomori si lancia dal quinto piano a

La madre gli toglie pc - 19enne si lancia dal 5° piano : gravissimo : A Torino un 19enne si è buttato dal 5° piano della sua abitazione ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale CTO: lo riferisce il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, dietro al gesto vi sarebbe il tentativo della madre di impedire al giovane di utilizzare il computer: sembra che il ragazzo trascorresse tutto il giorno davanti allo schermo, in quanto affetto da sindrome di Hikikomori, una devastante dipendenza che ...

Torino - la madre gli toglie il pc : lui si lancia dal quinto piano : Giorgia Baroncini Il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni a Torino. Il 19enne è uno degli hikikomori, ragazzi che non escono mai di casa e non hanno contatti con il mondo esterno Dopo l'ennesima lite, la madre gli ha tolto il computer davanti al quale passava intere giornata. E lui, 19enne residente a Mirafiori, quartiere a sud di Torino, ha reagito nel peggiore dei modi: lanciandosi dal quinto piano. Il 19enne trascorreva ...

Torino - 19enne si butta dal quinto piano : la madre gli aveva sottratto il computer : La mamma, preoccupata dal fatto che il figlio 19enne da anni non uscisse più di casa, ha cercato di allontanarlo dal pc. Dopo l'ennesima lite il giovane si è gettato dal quinto piano. Ora lotta tra la vita e la morte: "Stava al computer dal mattino alla sera, e quando la madre gli diceva che doveva smettere, a volte le alzava le mani", racconta una vicina.Continua a leggere

madre e figlio discutono di politica e lei impugna un coltello : Valentina Dardari I due stavano guardando una trasmissione in televisione quando il diverbio ha rischiato di trasformarsi in tragedia Poteva sembrare una normalissima serata di fine giugno, con Madre e figlio che guardano insieme la televisione. E invece quel momento di condivisione si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia familiare. E la colpa sarebbe stata in un certo senso della politica. Forse complici le ...

Cremona : madre minaccia figlio con coltello per programma politico in tv : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Una lite con il figlio per delle divergenze di pensiero su una trasmissione televisiva politica. E' questo il motivo che ha spinto una madre a impugnare un coltello e a minacciare il ragazzo che, impaurito, ha chiesto aiuto al 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia

Litigano per la politica - poi la madre minaccia il figlio con un coltello : Un diverbio politico tra madre e figlio ha rischiato di finire in tragedia a Crema, in provincia di Cremona. I due stavano assistendo ad una trasmissione televisiva, quando è nato un litigio per le diversiità di vedute. La discussione si è accesa al punto che la donna ha impugnato un coltello e ha minacciato il ragazzo. Il giovane ha quindi chiesto aiuto al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Romanengo. I militari ...

Litigano per la politica - madre minaccia il figlio con un coltello : l’assurda vicenda che arriva dalla Lombardia : E’ assurda, è impensabile, sembra una barzelletta, ma è semplicemente una vicenda tipica di questi tempi che stiamo vivendo, nei quali la politica sembra essere diventata una discriminante, un motivo di scelta di vita, un punto imprescindibile attraverso il quale giudicare gli altri. Ma stiamo esagerando, ci stiamo imbruttendo, ci stiamo rimbambendo, perché la politica è, e resta, solo politica, sui social come nella vita reale. Quello che ...

Val d'Enza - lo sfogo di una madre : "Mi hanno tolto mia figlia - dicevano che ero una tossica" : Aurora Vigne Da un momento all'altro le assistenti sociali sono hanno fatto irruzione nella vita della piccola. "Io e il mio ex marito ci stavamo separando" Ha parlato e ha raccontato la sua terribile esperienza una delle mamme rimasta vittima delle false relazioni per allontanare bambini da famiglie e collocarli in affido retribuito da amici. Un meccanismo disumano gestito da una rete di servizi sociali della Val D’Enza (Reggio ...

Varese : violenze su figlia disabile - arrestata madre : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Una donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia di Varese con l'accusa di maltrattamenti sulla figlia di sette anni. La donna, con tre figli di dieci, sette e quattro anni, vive in provincia di Varese con il compagno, sottoposto alla misura cautelare del divieto di

Varese - madre costringe la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre : arrestati : Ha costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Per questo una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese. Entrambi i genitori sono accusati anche di aver maltrattato i loro quattro figli. Le violenze sessuali del padre nei confronti della bambina sarebbero stati compiuti sotto gli occhi della madre. Gli arresti risalgono a un mese fa. Ma la vicenda è stata raccontata giovedì dal procuratore Varese Daniela ...

Varese - botte e insulti alla figlia disabile : arrestata la madre. Il procuratore : “Tutti sapevano ma nessuno ha denunciato” : Insultava, umiliava e picchiava la figlia affetta da disabilità, tanto da indurre anche il fratellino più piccolo a picchiarla a sua volta e sputarle addosso. È stata così arrestata a Varese una donna di 30 anni accusata di maltrattamenti nei confronti dei tre figli di 4, 7 e 10 anni, accanendosi in particolare sulla figlia disabile. “Tutti sapevano, insegnanti e assistenti sociali, tutti vedevano i lividi sulla bambina e nessuno ha ...

Il padre violentava la figlia di 10 anni - la madre assisteva : arrestati genitori a Varese : Una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese, per aver maltrattato i suoi quattro figli e per aver costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Violenze sessuali cui la stessa madre avrebbe assistito.Gli arresti risalgono a un mese fa e la vicenda è stata resa nota stamane dal Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, durante una conferenza stampa per l’arresto di ...

Sea Watch 3 - Gad Lerner tira in ballo la famiglia di Matteo Salvini : "Forse - sua madre..." : Gad Lerner su Repubblica parla del caso della Sea Watch e di Matteo Salvini. "Quelli che sogghignano per le esibizioni di cattiveria in faccia ai migranti della Sea Watch 3 (possono star lì fino a Natale) ricordino che pur vincendo le elezioni restano una minoranza di questo paese. Che tace, sopport

Cognome della madre al figlio : quando si sceglie e cosa dice la legge : Cognome della madre al figlio: quando si sceglie e cosa dice la legge Sappiamo come nome e Cognome siano i primi dati anagrafici con cui una persona è identificata ed identificabile. Cerchiamo di capire però, se e quando è possibile dare al figlio il Cognome della madre, dato che – come ben noto – la regola generale è quella di dare il Cognome paterno. Se ti interessa saperne di più sui diritti dei padri separati, clicca qui. ...