La fattoria dei nostri sogni | l' utopia verde che ha incantato l' America

(Di domenica 30 giugno 2019) Uscito a maggio in appena 5 sale, è diventato il ’caso’cinematografico Usadell’anno, scalando il box office solo grazie al passaparola e agli osanna dei critici. Perché è il diario di bordo di un’possibile, in questo nostro mondo affamato di utopie.Tecnicamente “Ladei”( “The biggest little farm”) - suischermi con Teodora dal 5 settembre, in anteprima al Taormina Film Fest- è un documentario. Di fatto, è molto di più: un manuale di speranza sulla convivenza possibile tra uomo e natura, la prova in vitro che puntare su agricoltura biologica e completa sostenibilità ambientale non è un esercizio da illusi.C’è poco da spoilerare sull’avventura di John e Molly Chester- lui operatore specializzato in riprese Wild Life, lei ex chef bio ...

