La fabbrica dei bimbi plagiati | Il tuo papà è cattivo | vero?

(Di domenica 30 giugno 2019) Nino Materi Sono decine gli affidi sospetti al vaglio della procura. Falsi orchi creati a tavolino per lucrare sui rimborsi Sarebbe sufficiente confrontare gli atti degli incidenti probatori di 12 anni fa nel processo ai «Diavoli della Bassa» con l'ordinanza di custodia cautelare del gip nell'attuale inchiesta «Angeli e demoni» di Reggio Emilia per comprendere che le coincidenze non possono essere casuali. Del resto gli «analisti infantili» che interrogarono idi allora e quelli di oggi appartengono alla stessa «scuola»: cioè quella capitanata da Claudio Foti, che ora tutti fingono di non conoscere ma che, prima di essere arrestato con altre 15 persone, in tanti veneravano come un'«autorità del settore», fino a fargli ricoprire (dal 1980 al 1993) il ruolo di giudice onorario del Tribunale dei minori di Torino, nonché quello di membro dell'Osservatorio nazionale per ...

