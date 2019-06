La democrazia illiberale del Cavaliere di bronzo

ilfoglio

(Di domenica 30 giugno 2019) A colloquio con Lionel Barber del Financial Times, Putin parla in modo rassicurante, composto, ironico, in certi casi come quello dell’eliminazione del “traditore” Skripal arriva al dileggio cinico, ma in genere il capo della Russia si mantiene fedele a un freddo schema di ordine e razionalità polit

Vito93059997 : Prodi: 'L'italia rischia di diventare una democrazia illiberale' Da che pulpito viene la predica. Lo dice uno che f… - cassiamancini : Comunque ora con l’arresto di #CarolaRackete saremo considerati alla stregua di un’Ungheria qualunque e forse lo st… - Fabio_DAmico50 : @FabbioSabatini Benvenuti nella democrazia illiberale tanto cara a Trump e Putin. -