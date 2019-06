La capitana difende la manovra | È stata solo disobbedienza

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Sergio Rame Ladella Sea Watch chiede scusa ma rivendica la forzatura del blocco: "Temevo che i migranti si suicidassero". Ma la verità è un'altra Carola Rackete fa una ricostruzione tutta sua di quanto accaduto venerdì notte nel porto di Lampedusa. Per prima cosa rivendica di aver forzato il blocco perché si trovava in uno "stato di necessità". E, nonostante la ricostruzione del Viminale lo abbia smentito che qualcuno a bordo stesse male, dice di aver temuto il suicidio degli immigrati. Non. Arriva addirittura a giustificare lapirata, compiuta ai danni della motovedetta della Guardia di Finanza (guarda il video), spiegando che non si è trattato di "un atto di violenza" ma "di". Dichiarazioni, quelle rilasciate in una intervista al Corriere della sera, che faranno sicuramente discutere. Lasembra, infatti, non aver alcuna ...

