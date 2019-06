Juventus | Sarri avrebbe telefonato a Bonucci

Mercato Juventus - Bonucci nel mirino del PSG : Sarri parla con l’ex Milan : Mercato Juventus – Tante sono le voci di Mercato che riguardano la Juventus ma una delle pi\ clamorose è certamente quella del forte interesse del PSG per Leonardo Bonucci. Il sempre più probabile trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus potrebbe creare degli scossoni in uscita nel reparto difensivo bianconero. Tutti gli indizi portano a Leonardo Bonucci, nuovamente al centro […] More

Calciomercato - dalla Spagna : Pogba chiama Sarri - vuole la Juventus : E’ una Juventus scatenata, i bianconeri assoluti protagonisti del mercato e che stanno per rinforzare massicciamente la rosa nonostante una squadra già fortissima. E’ già tutto fatto per l’arrivo del centrocampista Rabiot mentre è ai dettagli la trattativa con l’Ajax per il difensore de Ligt, la Juventus sta per assicurarsi uno dei migliori difensori in prospettiva ma anche per il presente in circolazione. E non è ...

Pogba Juventus - sempre più vicini : contatti tra Sarri e il francese : Pogba Juventus – La Juventus preme sull'acceleratore sul mercato. Fabio Paratici, dopo aver definito l'ingaggio di Rabiot con il blitz di venerdì sera a Parigi, tratta con l'Ajax per avere il via libera anche per de Ligt. Ma la squadra campione d'Italia non si fermerebbe qui. Nei desideri della 'Vecchia Signora' c'è anche il ritorno a Torino di Paul Pogba.

Formazione Juventus 2019-20 : Sarri pronto ad accogliere De Ligt e Rabiot : La Juventus è, indubbiamente, la squadra italiana destinata a fare maggiormente la voce grossa sul mercato. Il fatturato dei bianconeri, così come l'appeal a livello internazionale, favoriscono gli investimenti sui grandi nomi, così come fanno da calamita a possibili affari a parametro zero. Si inquadrano in questa direzione i possibili arrivi di De Ligt dall'Ajax (la trattativa si può chiudere per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro) e ...

Con Bonucci al Psg nascerebbe la Juventus di Sarri : Incompatibile con Sarri È – sarebbe – l’operazione chiave della Juventus di Maurizio Sarri. La domanda che coloro i quali seguono il calcio, si stanno ponendo da giorni è: come fa Sarri a giocare con la coppia centrale difensiva composta da Bonucci e Chiellini? Il calcio ha le sue regole. E, anche se qualcuno alla Juventus ha avvertito l’esigenza di piazzare Buffon nello spogliatoio, se prendi uno come Sarri poi devi ...

Cabrini sponsorizza Sarri : “adesso Juventus protagonista anche in Europa” : “Sarri alla Juventus puo’ imporre un tipo di gioco produttivo per essere protagonisti in Champions League ancor piu’ che in Italia”. Sono le dichiarazioni di Antonio Cabrini in un’intervista all’Italpress, interessanti indicazioni sulla Juventus. “Tanto di cappello ad Allegri, vincere cinque campionati di fila non era scontato. E’ mancata solo la ciliegina sulla torta, ovvero la Champions ...

Antonio Conte alla Juventus - altro che Sarri : il retroscena clamoroso su Andrea Agnelli : Della Juve che vince lo scudetto (l' ottavo di fila), decide di cambiare allenatore, lo comunica al mondo intero, poi punta su Sarri, lo annuncia e lo presenta, sappiamo praticamente tutto, o quasi. Tra le cose ancora poco chiare rientra il seguente quesito: per sostituire Max Allegri la dirigenza b

Calciomercato Juventus - quasi fatta per De Ligt e Rabiot : formazione stellare per Sarri : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese La Stampa infatti, Fabio Paratici a breve sarà ad Amsterdam per chiudere il colpo De Ligt con il procuratore Mino Raiola, regista di questa operazione di mercato. La Juventus dovrebbe versare circa 70 milioni di euro per il gioiello olandese, per il quale è pronto un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione ...

Maurizio Sarri parla della Juventus : “Dimenticare responsabilità e divertirsi” : Maurizio Sarri parla della Juventus: “Dimenticare responsabilità e divertirsi” Il suo trasferimento alla Juventus ha fatto, fa e farà parlare ancora. Sembrava impensabile solo un anno fa un suo approdo alla corte dei bianconeri, ma dopo l’esperienza al Chelsea, Maurizio Sarri aveva bisogno e voglia di tornare in Serie A e ripartire dopo aver vinto l’Europa League con i blues, oltre ad averli riportati in Champions ...

Sarri : 'La mia Juventus farà divertire - difficile ripetere i risultati di Allegri' : Dopo la conferenza stampa di presentazione, Sarri è tornato a parlare con una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale della Juventus. Tanti gli argomenti trattati, dal corteggiamento dei bianconeri a Cristiano Ronaldo, passando per Allegri e la squadra che verrà. L’apertura dell’intervista di Sarri è dedicata alla trattativa che lo ha portato sulla panchina dei Campioni d’Italia: “La Juventus è stato il club che mi ha cercato con più ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

Juventus - Sarri intravede i primi problemi : “eredità difficile - sarà difficile ripetersi” : “Che campionato sarà? A livello di allenatori frizzante. C’è il ritorno di Antonio Conte in una società importante, l’avvento di Giampaolo finalmente in una società di altissimo livello. C’è Ancelotti al Napoli e l’arrivo di Fonseca da valutare con attenzione, è un ragazzo con grandi doti”. Sono le dichiarazioni da parte dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri , nella sua prima intervista al ...

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Cuadrado resta alla Juventus. Sarri lo blinda : Juventus – Secondo goal.com Sarri vuole blindare la permanenza a Torino dell'eclettico laterale destro colombiano Cuadrado, facendogli rinnovare il contratto fino al 2021. Cuadrado resta alla Juventus. Sarri blinda il colombiano Per il neo tecnico della Juventus il giocatore rappresenterebbe una pedina in grado di ricoprire tutti i ruoli sull'out destro e, pertanto, di garantire