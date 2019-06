Juventus | l' annuncio di De Ligt sarebbe imminente

Rabiot Juventus - è fatta : le cifre del contratto monstre e la data dell’annuncio : Rabiot Juventus- Ora è fatta, Rabiot sarà un nuovo giocatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, l’ormai ex PSG, è pronto a dire di sì ai bianconeri già nella giornata di domani. Ok definitivo che poi si trasformerà in ufficialità nei primi giorni di luglio. Accordo totale […] More

Sarri-Juventus - oggi è il giorno chiave : si attende l’annuncio : SARRI JUVENTUS- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, il tecnico sarebbe ormai pronto a dire addio al Chelsea e sposare i colori bianconeri. Solo pochi dettagli prima dell’annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La Juventus verserà un’indennizzo da […] L'articolo Sarri-Juventus, oggi è il giorno ...

Maurizio Sarri allenatore Juventus/ E' ufficiale : annuncio congiunto Chelsea-Juve : Maurizio Sarri allenatore della Juventus? Prosegue il tormentone su Guardiola: notizie e aggiornamenti del 16 giugno 2019. Per Pedullà firme vicine...

Juventus.com – Ecco l’annuncio del nuovo allenatore : Juventus.com – Ecco l’annuncio ufficiale col quale la società bianconera ha reso pubblico il nome del nuovo allenatore della squadra. Parole chiare, un comunicato nel quale non viene mai citata la sua esperienza precedente al tanto “odiato” Napoli. Juventus.com, Ecco il comunicato Ha appena concluso un’eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in […] More

Sarri Juventus - arriva la fumata bianca : oggi atteso l’annuncio : Sarri Juventus- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, mancherebbero ormai pochi dettagli per la “liberazione” del tecnico toscano dal Chelsea. Un affare che sarà perfezionato nel giro delle prossime ore. Non è escluso che Sarri possa essere annunciato dalla società juventina […] More

Presentazione Sarri Juventus : data annuncio e firma - la probabile roadmap : Presentazione Sarri Juventus: data annuncio e firma, la probabile roadmap Sembra tutto fatto, ormai da qualche giorno, per l’ufficializzazione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus per la stagione 2019-2020. Eppure l’annuncio ufficiale ancora slitta, anche se di recente è spuntata una data precisa. Chissà che non sia vero, perché se da un lato un tifoso saudita del Chelsea (l’imprenditore Hasan Nagoor) ha salutato l’italiano ...

Sarri allenatore Juventus/ Via libera Chelsea : a giorni firma su contratto e annuncio : Sarri nuovo allenatore della Juventus: il Chelsea ha deciso di accontentare il mister. Entro mercoledì la firma sul contratto e poi l'annuncio ufficiale.

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Manca solo il si di Abramovich : presto l'annuncio? : Sarri nuovo allenatore Juventus? Il Chelsea prende ancora tempo: prima di siglare l'addio serve il sostituto del tecnico.

Dybala Juventus - l’annuncio sul futuro : “Ecco la mia scelta” : Dybala Juventus – Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus: Paulo Dybala, numero 10 bianconero, ai microfoni di ‘Sky Sport’ al margine di un evento Adidas, ha confermato di voler continuare a giocare a Torino anche in vista della prossima stagione. Allontanando così le voci di mercato che lo vedrebbero partire nella prossima estate. Un chiaro […] More

Allenatore Juventus - l’annuncio di Chiellini : “arriva un grande tecnico” : Allenatore Juventus – La Juventus si prepara per l’ultima giornata, stagione ottima in chiave campionato, meno in Champions League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro e la prima mossa sarà quella di mettere nero su bianco per il sostituto di Allegri, importante annuncio di Giorgio Chiellini in un’intervista a ‘TuttoSport’: “Allegri ha lasciato al momento giusto? Penso di sì, va via ...

Juventus - arriva la svolta : Deschamps spiazza tutti - arriva l’annuncio sul futuro! : Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato il suo futuro in vista della prossima stagione. Poche chiacchiere e pochi giri di parole: il ct della Nazionale francese ha confermato la sua permanenza sulla panchina francese anche in vista della prossima stagione. Il tecnico è stato abbastanza chiaro, la volontà sarà quella di continuare il […] More

Le notizie del giorno – La strategia difensiva del Palermo sul deferimento - l’annuncio di Pochettino e la variazione di data di Juventus-Atalanta : LE notizie DEL giorno strategia difensiva Palermo – Le prossime ore saranno fondamentali per il Palermo, dentro e fuori dal campo. Ultimi minuti per quanto riguarda il campionato di Serie B, corsa promozione sempre viva per i rosanero ma il Lecce può contare sul match point davanti al pubblico amico contro lo Spezia. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro, il Palermo è stato deferito per una serie di irregolarità ed adesso ...