Judo | Europei Cadetti 2019 | Italia prima nel medagliere! Trionfano Scutto | Toniolo

Judo - Europei 2019 : Mogushkov trascina la Russia all’oro nel Team Event - Portogallo sconfitto allo spareggio : Dopo quattro giorni di grande spettacolo è andato in archivio il Campionato Europeo 2019 di Judo, che si è concluso quest’oggi nella capitale bielorussa di Minsk con la gara a squadre mista valevole anche per gli European Games. La Russia si è aggiudicata la terza medaglia d’oro della manifestazione ed ha così chiuso in vetta al medagliere con un totale di otto medaglie davanti a Georgia, Francia e Ucraina (con due titoli a testa). ...

Judo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (domenica 25 giugno) : I Campionati Europei 2019 di Judo volgono alla conclusione. Andranno in scena quest’oggi gli incontri nella capitale bielorussa di Minsk, capitale degli European Games 2019 di questa estate rovente. Più di 400 atleti provenienti da 49 Nazioni si sono affrontati per accumulare punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 ed oggi la chiusura del cerchio conte le prove a squadre a miste dove purtroppo non vedremo ...

Judo - Europei 2019 : le prime volte di Apotekar e di Adamian. Mungai si ferma agli ottavi di finale dei -90 kg : Una giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri quella degli Europei 2019 di Judo a Minsk. Le eliminazioni al primo turno di Giuliano Loporchio (-100 kg) e di Vincenzo D’Arco (+100 kg) hanno lasciato il segno e purtroppo sono state completate dall’eliminazione negli ottavi di finale di Nicholas Mungai (-90 kg) per mano dello slovacco Milan Randl, risultato che non ci si aspettava alla vigilia. Andiamo, quindi, ad analizzare i ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno - eliminati Mungai e Loporchio. Italia senza medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Le semifinali dei +78 kg femminili saranno le seguenti: la bosniaca Larisa Ceric incrocia la portoghese Rochele Nunes, l’azera Iryna Kindzerska se la vedrà con la bielorussa Maryna Slutskaya. 13.47 La Finale per l’oro dei 78 kg femminili sarà tra l’olandese Guusje Steenhuis e la slovena Klara Apotekar. Hanno sconfitto rispettivamente l’olandese Marhine Verkerk e ...

Judo - Europei 2019 : Nicholas Mungai si fa sorprendere da Randl ed è fuori agli ottavi nei 90 kg : Nicholas Mungai perde un’occasione ghiottissima per salire per la prima volta sul podio in un evento di primo livello ed esce di scena agli ottavi di finale dei 90 kg ai Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk. Il toscano classe 1993 è uscito sconfitto da un incontro sulla carta alla sua portata contro il 32enne slovacco Milan Randl (n.57 del ranking mondiale) ed ha visto così sfumare una chance ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno. Esce di scena anche Mugai dopo Loporchio e D’Arco. Italia out a Minsk : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31: Randl dunque si qualifica ai quarti di finale dei -90 kg dove affronterà Kochman 12.25: Niente da fare per il nostro Mungai! Randl accumula due shido ma riEsce a conservare il vantaggio del waza-ari dell’inizio. Per il nostro portacolori, dunque, l’avventura continentale nei -90 kg si ferma qui, agli ottavi di finale 12.23: Uno shido per passività per Randl, Mungai prova a ...

Judo - Europei 2019 : Nicholas Mungai accede al terzo turno nei -90 kg. Vittoria in scioltezza contro Kuusik : Finalmente una buona notizia per quanto concerne gli Europei di Judo a Minsk (Bielorussia) in chiave italiana. Dopo le eliminazioni al primo turno di Giuliano Loporchio (-100 kg) e di Vincenzo D’Arco (+100 kg), il nostro Nicholas Mungai si è imposto nel secondo round dei -90 kg con grande facilità contro l’estone Mattias Kuusik, campione europeo Under23 l’anno scorso a Gyor. L’azzurro è partito subito con decisione, ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno. Italia aggrappata a Mungai che vola agli ottavi! Loporchio e D’Arco subito fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17: Mungai negli ottavi di finale affronterà lo slovacco Randl che ha eliminato il tedesco Trippel 11.14: Mungai C’E’! L’azzurro piazza l’ippon sull’estone Kuusik e vola agli ottavi di finale! 11.05: Tra poco Mungai contro l’estone Kuusik. E’ rimasto da disputare questo sedicesimo e quello tra il tedesco Trippel e lo slovacco Randl nella categoria ...

Judo - Europei 2019 : Giuliano Loporchio e Vincenzo D’Arco escono di scena al primo turno nelle categorie pesanti : Comincia malissimo per l’Italia la sessione mattutina della terza giornata di gare ai Campionati Europei 2019 di Judo, con entrambi gli atleti azzurri impegnati a partire dal primo turno che sono stati eliminati all’esordio abbandonando di fatto ogni speranza di medaglia. Il programma odierno si è aperto con i primi incontri nelle categorie maschili -100 e +100 kg, in cui la selezione tricolore schierava rispettivamente Giuliano ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno. Italia aggrappata a Mungai. Loporchio e D’Arco subito fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.04: Doppia doccia fredda per i colori azzurri, dunque, con Mungai che resta l’unico atleta Italiano in corsa nella giornata odierna. Tra poco sarà in pedana per dare la caccia agli ottavi nella categoria -90 kg 10.01: Eliminazione anche per D’Arco, che aveva prima subito un waza ari e poi arriva l’ippon di Dragic che supera il turno 9.59: Bastano 26 secondi al bielorusso ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno - Mungai - Loporchio e D’Arco vogliono stupire a Minsk : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21: In campo maschile si gareggia nelle categoriie -100 kg, +100 kg, -90 kg. Tra le donne +78 kg e -78 kg 9.20: Cinque i tornei in programma oggi, tre maschili, con altrettanti atleti italiani al via e due femminili senza azzurre ai nastri di partenza 9.15: Buongiorno agli appassionati di Judo. Terza giornata di gare agli Europei di Minsk. Tre le medaglie conquistate dagli azzurri finora e ...

Judo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (lunedì 24 giugno). Tutti gli italiani in gara : avversari e tabelloni : Si disputa oggi, lunedì 24 giugno, la terza giornata di gare individuali ai Campionati Europei 2019 di Judo in corso di svolgimento a Minsk, in Bielorussia. La rassegna continentale, valevole anche per gli European Games 2019, supera il giro di boa ed entra nella seconda metà del programma con le ultime cinque categorie di peso individuali: 90, 100, +100 kg maschili e 78, +78 kg femminili. Per l’Italia sono impegnati tre italiani che ...

Judo - Europei 2019 : Francia dominante al femminile - Macias e Casse si impongono al maschile : La seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di Judo è andata in archivio e l’Italia ha collezionato un prezioso bronzo con Maria Centracchio che, abbinato all’argento conquistato da Matteo Medves nella giornata inaugurale, ha consentito alla spedizione tricolore di pareggiare il bilancio complessivo ottenuto nell’ultima edizione di Tel Aviv con ancora due giornate di gare a disposizione per provare a fare ancora meglio. ...

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito è quinto nei -81 kg dopo aver perso la finalina con Maisuradze : Sfuma proprio sul più bello la chance di confermarsi sul podio continentale per Antonio Esposito, impegnato nella categoria 81 kg maschili ai Campionati Europei 2019 di Judo in corso di svolgimento nella capitale bielorussa di Minsk. Il 24enne napoletano si è reso protagonista di un torneo esaltante in cui è stato capace di sconfiggere atleti di assoluto livello globale come il russo Alan Khubetsov e l’olandese Frank De Wit (n.3 del ...