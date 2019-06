Jack Vanore | Alessio Campoli e Angela Nasti? Non è mai iniziata

blogo

(Di domenica 30 giugno 2019) Opinionista in alcune puntate di Uomini e Donne,ha detto la sua su alcune coppie nate all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5.Ecco cosa ha dichiaratorispondendo ad alcune domande su Instagram da parte dei suoi follower su: "Pernon ci sono stati proprio i presupposti di voler proseguire la conoscenza. Secondo me non è maila relazione con. Non c’è stata la volontà". Inoltre, l'ex fidanzato dell'autrice Raffaella Mennoia - ora felicemente impegnata conSakara - dichiara che gli piacerebbe partecipare a un reality in particolare l'Isola dei Famosi: "Ti manca anche il cibo e uno come me che è abituato a seguire un’alimentazione equilibrata, ad avere le sue abitudini e pinco e pallino, potrebbe sclerare facilmente. Non dovrebbe essere facilissimo. Comunque ...

blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Jack Vanore: “Angela e Alessio? Storia mai esistita”, poi si candida all’Isola dei Famosi - zazoomnews : Jack Vanore contro Angela Nasti: La tua relazione con Alessio Campoli non è mai iniziata - #Vanore #contro #Angela… - blogtivvu : Jack Vanore si candida all'Isola dei Famosi... e su Angela e Alessio dice la sua! #UominieDonne -