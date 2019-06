Italia-Slovenia basket femminile | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

EuroBasket Women 2019 – Le azzurre in campo per il secondo posto del Girone C : domani la sfida tra Italia e Slovenia : EuroBasket Women, domani a Nis Italia-Slovenia. Si gioca alle 18.30, in palio il secondo posto del Girone C. Il 2 luglio a Belgrado lo spareggio per accedere ai Quarti Dopo il successo all’esordio con la Turchia e la sconfitta con l’Ungheria, la Nazionale Femminile torna in campo domani a Nis (Serbia) per affrontare la Slovenia (ore 18.30, diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD): è una sfida che vale il secondo posto del Girone ...

Matteo Salvini minaccia di costruire un muro anti immigrati tra Italia e Slovenia : Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare dell'immigrazione via terra attraverso il confine tra Italia e Slovenia. Dal 1 luglio inizieranno i pattugliamenti misti delle rispettive forze di polizia, ma il ministro dell'Interno ha annunciato che se non dovesse bastare "non si esclude nessun altro tipo di intervento", compresa la costruzione di "barriere fisiche". Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga conferma che quella delle ...

Il Giro di Slovenia parla Italiano : Nizzolo si aggiudica l’ultima tappa - Diego Ulissi fa sua la classifica generale : Sventola il tricolore sul Giro di Slovenia: Giacomo Nizzolo trionfa nell’ultima tappa, la classifica generale a Diego Ulissi parla italiano il Giro di Slovenia: i tifosi azzurri festeggiano per la bellissima vittoria nella quinta tappa di Giacomo Nizzolo. Il milanese della Dimension Data si è imposto al termine dei 167,5 km da Trebnje a Novo Mesto, davanti a Mezgec e Archbold. A far sorridere ancor di più è la speciale vittoria di ...

Migranti - patto polizie Italia-Slovenia : 21.48 Protocollo operativo tra polizie di frontiera italiana e slovena per pattugliamenti misti, come già avviene con la Francia, "per proteggere i confini, bloccare sfruttatori e fermare l'immigrazione irregolare", informa una nota. Il piano, "voluto dal ministro Salvini e sollecitato dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga sarà operativo già nelle prossime settimane". "Abbiamo bloccato gli ingressi via mare, ora più vigilanza per ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Italia maschile ai quarti di finale con le vittorie su Cina e Slovenia : Arrivano buone notizie dai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 di Ulanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. L’Italia si qualifica, infatti, per i quarti di finale del torneo maschile come seconda del girone A, dopo aver riportato due significativi successi nell’odierna giornata, la quarta. La formazione azzurra è stata in grado di superare, nel primo match odierno, la Cina, che godeva della testa di serie numero 1 e alla fine non è ...

Rapiscono anziano e tentano di entrare in Italia dalla Slovenia : fermati 4 magrebini : Gabriele Laganà Nel tentativo di entrare in Italia dalla Slovenia, 4 magrebini hanno rapito e rinchiuso nel bagagliaio della sua auto un 79enne sloveno. Gli stranieri sono stati bloccati dalla polizia di Stato nella zona del valico di Fernetti Pur di entrare in Italia non si sono fatti scrupolo di sequestrare un anziano rinchiudendolo nel bagagliaio della propria auto. Il folle e criminale piano messo in atto da 4 immigrati ...

Terremoto nella notte tra Italia e Slovenia : scossa di 3.3 vicino Gorizia : Un Terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 5:14 di questa notte al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Terremoto ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro a 12 km da Gorizia. Non si segnalano danni.Continua a leggere

Terremoto al confine tra Italia e Slovenia : scossa avvertita a Gorizia e Trieste [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato al confine Italia–Slovenia, a 12 km da Gorizia, alle 05:14:23, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Trieste, Cividale del Friuli, Gorizia, Duino-Aurisina, Monfalcone, Premariacco, San Canzian d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Monrupino, Staranzano (dati “Hai Sentito il ...