Italia eliminata | Bertolini il giorno dopo | “grande avventura | adesso il professionismo”

Mondiale femminile - Italia eliminata : la reazione delle azzurre : “Speravamo di poter arrivare alle Olimpiadi, non è stato così. Oggi è stata dura, ma ora speriamo che questo sogno possa andare avanti che tutti continueranno a seguirci perchè ne abbiamo bisogno”. Sono le dichiarazioni di Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la sconfitta contro l’Olanda. “Speravamo tanto di poter arrivare fra le prime quattro, partivamo molto più indietro. ...

Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv. Italia eliminata dall'Olanda : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

L’Italia è stata eliminata dai Mondiali di calcio femminile : È stata battuta 2-0 dall'Olanda nei quarti di finale, ma per la Nazionale il torneo si conclude senza rimpianti

L’Italia è stata eliminata dai Mondiali femminili : È stata battuta 2-0 dall'Olanda nei quarti di finale, ma per la Nazionale il torneo si conclude senza rimpianti

Under 21 : Italia eliminata dopo il pareggio annunciato tra Francia e Romania : Niente semifinale degli Europei Under 21 per l'Italia di Gigi di Biagio. dopo la debacle degli azzurri con la Polonia nella seconda giornata del Girone A, è decisivo anche il pareggio tra Francia e Romania (0-0) nell'ultimo appuntamento della fase a giorni per quanto riguarda il Girone C. Un pareggio che condanna l'Italia ad un'amarissima eliminazione. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena va in scena una partita assolutamente priva di ...

Europei Under 21 - Francia-Romania 0-0 : Italia eliminata - addio anche ai Giochi : L’Italia Under 21 saluta gli Europei e con essi anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’edizione casalinga che si annunciava trionfale, termina con un fallimento. Francia e Romania pareggiano 0 a 0, come nelle previsioni, garantendosi così entrambe l’accesso alle semifinali e mandando a casa gli azzurrini. La squadra del ct Di Biagio paga a caro prezzo la sconfitta contro la Polonia per 1 a 0 nella seconda partita del girone A, ...

Altro che biscotto - l’Italia U21 si è eliminata da sola : smettiamola di dare la colpa dei nostri fallimenti agli altri : Francia-Romania finisce 0-0 e l’Italia U21 abbandona gli Europei: ma guai a parlare di biscotti. Gli azzurrini si sono eliminati con le loro stesse mani e una buona dose d’inesperienza Dopo la vittoria ottenuta sul Belgio nell’ultima partita del girone, l’Italia U21 si è seduta sul divano a sperare (o gufare) che Francia e Romania si giocassero la loro ultima partita a viso aperto. L’ipotesi di un pareggio che qualificasse ...

Europeo Under 21 - Italia eliminata : 22.59 Il pareggio temuto è arrivato. Francia e Romania concludono il Girone C con uno 0-0 che le manda entrambe a 7 punti. Primo posto ai romeni, i transalpini sono migliori secondi fra i tre gruppi. L'Italia si è fermata a 6 punti e non stacca il biglietto per la semifinale dell'Europeo casalingo. Un flop che, oltretutto, si ripercuote anche sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: fuori dalle prime quattro,gli azzurrini non andranno in Giappone ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia eliminata agli ottavi dalla Cina al maschile - sfuma la prima chance di qualificazione olimpica : Si chiude con grande amarezza il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco per il terzetto Italiano di arco olimpico formato da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, uscito sconfitto agli ottavi di finale della gara a squadre da un’ottima Cina che strappa così anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La selezione azzurra si è dovuta arrendere alla qualità del giovane terzetto asiatico composto da ...

Italia eliminata DAL VAR/ Video - Mondiale Under 20 : gol annullato a Scamacca : Gol annullato a Scamacca nella semifinale del Mondiale Under 20 tra ITALIA e Ucraina: braccio largo dell'azzurro, ma è il Var ad eliminare gli azzurrini.

Italia Under 20 eliminata : la delusione di Nicolato e le lacrime di Pinamonti : “Dal campo mi sembrava che avesse allargato il braccio per difendere la palla. Non mi sembrava un fallo da punire in quel modo, però se l’ha rivisto e l’ha annullato ci adeguiamo. Se abbiamo subito una ingiustizia? Non vedo il motivo per cui dovrebbe esser stata un’ingiustizia. Casomai un’errore, ma un’ingiustizia no di sicuro”. Sono le dichiarazioni del ct dell’Italia Under 20 Paolo ...

Mondiali Under 20 - Italia eliminata dall'Ucraina e dal Var : annullato gol capolavoro di Scamacca. Furia web : «Vergogna - subito un furto» : Italia eliminata nella semifinale del mondiale Under 20 dall'Ucraina: decide il Var e scoppiano le polemiche. Concitato il finale: Buletsa segna la rete vittoria a metà ripresa, poi...

Mondiali Under 20 - Italia eliminata dal Var : annullato gol capolavoro di Scamacca. Furia web : «Subito un furto» : Italia eliminata nella semifinale del mondiale Under 20 dall'Ucraina: decide il Var e scoppiano le polemiche. Concitato il finale: Buletsa segna la rete vittoria a metà ripresa, poi...

Internazionali d’Italia – Halep eliminata all’esordio - sorride invece Kvitova : asfaltata Putintseva in meno di un’ora : Simona Halep si ferma all’esordio a Roma: la numero 2 al mondo eliminata da Vondrousova, sorride invece Kvitova Esordio estremamente facile per Petra Kvitova oggi agli Internazionali d’Italia: la tennista ceca ha mandato al tappeto la kazaka Putintseva in meno di un’ora al secondo turno del torneo in corso sui campi in terra del Foro Italico di Roma. Kvitova ha trionfato in 54 minuti col punteggio di 6-0, 6-1 e attende ...