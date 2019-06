Isole Eolie | iniziano i lavori per il recupero della spiaggia di Rinella a Salina

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) “Ritornerà al suo antico splendore a Leni nel Messinese, lanell’isola di, nota per le riprese del film del 1949 ‘Vulcano’ con Anna Magnani. E’ stata infatti aggiudicata – annuncia una notaRegione Sicilia – per un importo di quasi due milioni di euro alla Costruzioni Bruno Teodoro di Capo d’Orlando, la gara per il consolidamentoroccia sul fianco orientale del borgo marinaro, nella quale sono state scavate numerose grotte, un tempo rifugio dei pescatori.A darne notizia il presidenteRegione Nello Musumeci, alla guidastruttura contro il dissesto idrogeologico diretta da Maurizio Croce. “Alla tutela e alla valorizzazione del territorio – commenta il governatore Musumeci – riserviamo importanti risorse finanziarie e umane, convinti dell’importanza del turismo e dell’unicità del patrimonio storico e ...

LuigiCorsaro1 : A Vulcano @CroceRossa Milazzo-Isole Eolie e Nivea Sun insieme per la campagna “A prova di estate protetti” — presso… - CabinCharter : #Estate 2019! #Crociere settimanali (sabato/sabato) in #Barca a #Vela a scoprire la meraviglia delle vulcaniche… - dndjcjdjxj : @anomomisimalya Dove di bello alle isole Eolie ? -