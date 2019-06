Inter | Lautaro Martinez protagonista in Copa America | il Barça starebbe pensando a lui

Venezuela-Argentina - gol Lautaro Martinez : prodezza di tacco dell’attaccante dell’Inter [VIDEO] : Si sta giocando il match valido per i quarti di finale della Coppa America, la competizione è ormai entrata nella fase decisiva. In campo il Venezuela e l’Argentina, partita subito dai ritmi altissimi e che ha regalato emozioni già dai primi minuti. Passa subito in vantaggio l’Albiceleste grazie al solito Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter sta attraversando un momento entusiasmante e contro il Venezuela ha ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez : “Futuro?” Il padre spaventa i tifosi nerazzurri : Lautaro Martinez potrebbe rappresentare una delle poche certezze dell’attacco dell’Inter della prossima stagione. Tra il possibile addio di Icardi e qualche importante nome in entrata per il sostituto, l’argentino si sta disimpegnando molto bene in Coppa America con l’Albiceleste. Ma il padre dell’attaccante, già conosciuto in passato per essere andato contro Spalletti, ha spaventato i tifosi nerazzurri in ...

Inter - Lautaro : “Icardi? Sono cose che deve risolvere lui…” : Lautaro Martinez, in ritiro con la nazionale argentina, ai microfoni di Tyc Sports parla del suo rapporto con Icardi e di quanto accaduto all’Inter nel corso della stagione. Ecco le sue parole. “Quando Sono arrivato, Mauro mi ha aiutato a integrarmi nel gruppo, c’è sempre stato quando ho avuto bisogno di lui. Poi è successo quello che è successo, ne abbiamo parlato al nostro Interno e il resto Sono cose che deve ...

Calciomercato Inter – Da vecchio pallino di Conte a primo colpo nerazzurro : Dzeko sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez : Edin Dzeko sarà, con grande probabilità, una nuova aggiunta all’attacco dell’Inter: il bomber della Roma è un vecchio pallino di Antonio Conte e si adatta perfettamente a Lautaro Martinez L’era Antonio Conte è ufficialmente iniziata. Quest’oggi, alle 06:00 del mattino in Italia, l’Inter ha dato l’annuncio del nuovo allenatore. Adesso è tempo di pensare al mercato. Il primo regalo dell’Inter al suo ...

Inter-Empoli - Spalletti carico : “sappiamo come si vincono queste gare - Icardi e Lautaro possono mettere il sigillo” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match con l’Empoli, che mette in palio l’accesso alla prossima edizione della Champions League “A San Siro siamo attesi da una partita decisiva. Ci possono essere delle tensioni e le partite si possono anche sbagliare ma ci sono tante gare in cui abbiamo fatto bene. Abbiamo la prospettiva e lo scopo di portare l’Inter in Champions per la seconda volta ...

Inter Chievo formazioni probabili - Lautaro in avanti : Inter Chievo formazioni – Le inseguitrici hanno vinto tutte, per questo motivo l’Inter non può sbagliare nella delicata sfida casalinga con il già retrocesso Chievo. Una vittoria avvicinerebbe ancora di più i nerazzurri alla qualificazione matematica alla prossima Champions League, obiettivo minimo della società. Per i nerazzurri tre assenze importanti: Brozovic e D’Ambrosio sono out […] L'articolo Inter Chievo formazioni probabili, ...

Inter-Chievo : ballottaggio Icardi-Lautaro : Inter-Chievo è l’occasione da non fallire. Con questa gara Spalletti prova a blindare il terzo posto e avvicinare l’aritmetica certezza

La Gazzetta ipotizza l’Inter con Conte in panchina : 3-5-2 con Lukaku e Lautaro in attacco : Ancora non è arrivata l'ufficialità, ma il terzo posto in Serie A (che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League) sembra molto vicino per l’Inter. Proprio per questo la dirigenza, rappresentata in ambito operativo dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, è pronta a costruire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Indipendentemente dalla permanenza di ...

Inter spuntata - si cambia : ok Lautaro e Politano - via Icardi e Perisic. Keita paga uno scherzo mal riuscito : Un attacco spuntato . Pochi gol, troppo pochi da parte di chi è chiamato, per ruolo, a farne. E invece latita. L'Inter fa oggi i conti con la pessima stagione di Icardi , solo dieci reti in stagione, ...

Udinese-Inter - Spalletti : “Icardi-Lautaro insieme? Abbiamo degli equilibri…” : Pareggio per l’Inter nel match in trasferta contro l’Udinese, al termine della partita arrivano le dichiarazioni di Spalletti ai microfoni di DAZN: “Non Abbiamo sofferto niente, Abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: l’Udinese, così facendo, è ripartita qualche volta in più. Non è che ci abbiano pressato di più, dovevamo fare di più nel secondo tempo perchè loro ...

Udinese-Inter 0-0 Segui la diretta Spalletti sceglie Lautaro - fuori Icardi : L'Udinese ha l'opportunità di fare un grosso passo in avanti verso la salvezza conquistando i 3 punti nella sfida del sabato sera, ma alla Dacia Arena arriva un avversario fortissimo, l'Inter, a sua ...

Udinese-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : fuori Icardi - Spalletti si affida a Lautaro : Udinese-Inter diretta live – Si gioca il secondo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. Di fronte Udinese e Inter, due squadre con obiettivi diversi. Friulani che hanno disperato bisogno di punti in chiave salvezza, nerazzurri per blindare definitivamente il terzo posto. formazioni ufficiali Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, ...

Inter - Spalletti pensa alla coppia Icardi-Lautaro : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , starebbe valutando di schierare in coppia dal 1' minuto, nella sfida di stasera contro l' Udinese , Icardi e Lautaro Martinez.

Diretta Serie A : Dalla Dacia Arena Udinese - Inter senza Icardi e Vecino - dentro Lautaro : Si ritorna live Dalla Dacia Arena a raccontare la sfida tra Udinese ed Inter. Partita di importanza vitale per blindare il terzo per gli uomini di Spalletti, mentre Tudor e la sua Udinese hanno bisogno di punti come l'aria che si respira per poter giocare in Serie A anche la prossima stagione. Con una vittoria l'Inter andrebbe a più 9 punti rispetto al Milan che è al momento l'ultimo a poter sperare nel terzo posto, mentre l'Udinese andrebbe a ...