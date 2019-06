Incidente aereo evitato all' ultimo | sfiorata la collisione a Treviso

L’aereo in cui morirono 41 persone a Mosca il 6 maggio era stato colpito da un fulmine prima dell’Incidente - dicono le indagini preliminari : Le indagini preliminari delle autorità russe sull’incidente aereo del 6 maggio a Mosca, in cui morirono 41, hanno concluso che l’aereo coinvolto era stato colpito da un fulmine prima dell’incidente. L’aereo, un Sukhoi Superjet 100 della compagnia russa Aeroflot, aveva avvertito la torre

Incidente elicottero - a Manhattan è emergenza traffico aereo : L’Incidente mortale avvenuto oggi a Manhattan ha riproposto il problema del traffico aereo su New York diventato ormai un caso. Fino a pochi anni fa si registravano 60 amila voli di elicottero all’anno sopra Manhattan, con tre eliporti, uno vicino a Wall Street, due tra la 30esima e la 34esima. Tre anni fa il comune di New York aveva raggiunto un accordo con le compagnie per dimezzare i voli, soprattutto quelli turistici, e ridurre i ...

Apre il portellone d’emergenza dell’aereo scambiandolo per il bagno : assurdo Incidente a bordo : Un passeggero di un volo dal Regno Unito al Pakistan ha causato diversi ritardi presso l’Aeroporto di Manchester Aprendo il portellone per l’uscita di emergenza nel tentativo di raggiunger il bagno. Fortunatamente il volo 702 della Pakistan International Airlines (PIA), che doveva andare da Manchester a Islamabad, era ancora al suolo quando è successo l’incidente ma ha comunque riportato un ritardo di 7 ore, secondo la compagnia. 40 passeggeri ...

La star del pop latino Gabriel Diniz è morto a 28 anni in un Incidente aereo : Gabriel Diniz è recentemente scomparso a soli 28 anni in seguito ad un incidente aereo. A dare la conferma del decesso è stato il suo stesso staff. Il cantante brasiliano, che aveva raggiunto il successo su YouTube con la sua hit Jenifer, è morto a seguito dello schianto al suolo dell'aereo di sua proprietà sul quale stava viaggiando. -- Secondo le prime informazioni disponibili Gabriel Diniz si trovava a Salvador e si era messo in viaggio per ...

Il cantante brasiliano Gabriel Diniz è morto in un Incidente d’aereo : Il cantante brasiliano Gabriel Diniz è morto in un incidente d'aereo durante un volo che da Sergipe lo stava portando a Maseiò, luogo in cui viveva la fidanzata, e si trovava insieme al suo team di collaboratori. La notizia è arrivata direttamente dal suo management: È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell'equipaggio dell'aereo. Gabriel aveva solo 28 anni e nei giorni scorsi si era esibito a Feira de Santana, in ...

Mosca - il nuovo video dell’Incidente aereo costato la vita a 41 persone : il velivolo rimbalza sulla pista e prende fuoco : Spunta un nuovo video del disastro aereo costato la vita a 41 persone lo scorso 5 maggio. Il volo Aeroflot, dopo essere stato colpito da un fulmine tenta un atterraggio di emergenza e rimbalza tre volte sulla pista prima di prendere fuoco. Mondo | Di F. Q.. Mosca, aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio di emergenza: 41 morti L'articolo Mosca, il nuovo video ...

Aereo in fiamme a Mosca : dai passeggeri che hanno ostacolato l’evacuazione prendendo i bagagli al co-pilota tornato a bordo per salvare il capitano - nuovi dettagli sul terribile Incidente [FOTO e VIDEO] : La sera di domenica 5 maggio, un Sukhoi Superjet-100 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando un grande incendio a bordo ha distrutto l’Aereo e provocato la morte di 41 persone. Ora emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di quella sera, come il grande gesto di eroismo e altruismo del co-pilota o l’assurdità di alcuni passeggeri che nel mezzo del disastro pensavano ai loro bagagli. Nel ...

Incidente aereo Russia : potrebbe essere stato un errore dei piloti : Una serie di errori dei piloti sarebbe all’origine dell’atterraggio di emergenza e del successivo incendio di un Soukhoi Superjet 100 della compagnia russa Aeroflot a Mosca che ha causato la morte di 41 persone. E’ quanto riportano oggi i media russi. “Il primo errore dei piloti è stato di decollare nel fronte del temporale. Poi, in presenza di una situazione complicata ma per nulla catastrofica, hanno effettuato ...

Incidente aereo Mosca - passeggeri in fuga col bagaglio sotto accusa : “Hanno ritardato evacuazione” : L'aereo è ritornato in aeroporto 30 minuti dopo il decollo. Atterraggio di emergenza causa incendio. Ma i passeggeri si sarebbero attardati per recuperare le proprie valige. 41 le vittime, tra cui due bambini. “A quanto pare gli individui preferiscono rischiare l’esistenza propria o degli altri pur di salvare il trolley”, dice l'esperto. L’operazione di evacuazione sia stata rallentata dai “passeggeri che sono stati colti dal panico e hanno ...

Incidente aereo in Russia : il velivolo andato in fiamme è stato colpito da un fulmine : Sono 41 le persone rimaste uccise a bordo dell’aereo dell’Aeroflot che ha preso fuoco dopo un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Il numero delle vittime, tra le quali c’è un bambino e due membri dell’equipaggio, è quindi molto superiore a quello fornito in un primo momento dalle autorità che avevano parlato di 13 morti. Delle 78 persone a bordo, solo 37 quindi sono sopravvissute, tra le ...

Aereo precipitato in Messico : pioggia - vento e nebbia le cause dell'Incidente in cui sono morti 14 turisti : NEW YORK - pioggia, vento e nebbia. Queste sarebbero state le cause dell' incidente Aereo che è costato la vita a 14 persone in Messico , nel pomeriggio di domenica. L'Aereo era un Bombardier ...

Incidente aereo in Russia : gli investigatori seguono tre piste - tra cui un possibile difetto del Superjet 100 : Gli investigatori russi si sono concentrati su tre piste per fare luce sulle cause dell’Incidente aereo avvenuto domenica scorsa a Mosca nell’aeroporto di Sheremetyevo. Il rovinoso atterraggio d’emergenza del Sukhoi Superjet 100 della compagnia Aeroflot che ha causato la morte di 44 persone. Questo quanto riferito a Interfax un rappresentante del servizio stampa del Comitato investigativo russo. “Gli investigatori stanno ...