Il segreto | puntata di lunedì 1 luglio | Elsa e Alvaro hanno delle incomprensioni

IL segreto - anticipazioni puntata di lunedì 1° luglio 2019 : anticipazioni puntata 1986 de Il SEGRETO di lunedì 1° luglio 2019: Alvaro, mandato dal dottor Zabaleta all’ospedale di campagna, non nasconde il suo disprezzo nei confronti di Elsa e cerca di metterla in difficoltà… Saul non accetta la misteriosa scomparsa di Julieta ad un passo dalle nozze e non è d’accordo con le ipotesi di Consuelo… La Montenegro comincia a fare programmi per l’educazione e l’istruzione dei ...

IL segreto - anticipazioni puntata di venerdì 28 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1985 de Il SEGRETO di venerdì 28 giugno 2019: La dedizione di Elsa nei confronti dei malati di varicella non passa inosservata e sia il dottor Zabaleda che tutti i paesani cambiano idea in positivo riguardo alla ragazza. Si rivelerà piuttosto ostile, invece, il nuovo medico che giunge all’ospedale di campagna… Poco prima del matrimonio, Julieta sparisce! Alla villa, Fernando riprende finalmente conoscenza e ...

IL segreto - anticipazioni puntata di giovedì 27 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1984 de Il SEGRETO di giovedì 27 giugno 2019: A Puente Viejo, sono sempre più gli abitanti colpiti dalla varicella. Elsa è immune alla malattia e così si offre volontaria per assistere gli infermi in assenza del dottor Zabaleta, mentre paese tutti tentano di fare il possibile procurando viveri, lenzuola e coperte… Fernando Mesia comincia decisamente a riprendersi e alla villa c’è un clima più sereno, ...

IL segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1983 de Il SEGRETO di mercoledì 26 giugno 2019: Fernando ce la fa fortunatamente a salvare i bambini di María, ma la caduta e lo sforzo eccessivo gli hanno provocato seri problemi ai polmoni. A Puente Viejo è giunta la notte di Capodanno, ma nessuno ha voglia di festeggiare: nel paesino è in atto un’epidemia e la situazione a causa della varicella è grave… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook ...

Il segreto di Marta : Stasera su La5 la prima puntata della mini-fiction : Questa sera alle 21.10 va in onda la mini serie in costume ispirata ai libri dell'autrice tedesca Sabine Ebert.

IL segreto - anticipazioni puntata di martedì 25 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1982 de Il SEGRETO di martedì 25 giugno 2019: Elsa vorrebbe lasciare Puente Viejo, intanto Isaac fa un regalo ad Antolina. Quest’ultima dice a Marcela di essere felice: il suo matrimonio si sta rimettendo nei giusti binari nonostante la perdita del figlio… Viene ritrovata la macchina su cui viaggiavano i figli di Maria e Gonzalo, ma al suo interno ci sono solo l’autista e la bambinaia morti… Mauricio ...

IL segreto - anticipazioni puntata di lunedì 24 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1981 de Il SEGRETO di lunedì 24 giugno 2019: Donna Francisca vuole che Mauricio vada con degli uomini sul luogo dell’incidente, ma non desidera che Fernando li accompagni; Maria le chiede il motivo e la Montenegro le spiega che sospetta che sia stato proprio il Mesia a provocare l’incidente Saul affronta Prudencio, ritenendo che possa essere proprio il fratello il misterioso intruso che fa dispetti a ...

IL segreto - anticipazioni puntata di venerdì 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1980 (seconda parte) de Il SEGRETO di venerdì 21 giugno 2019: Donna Francisca soffre di amnesie che preoccupano suo marito Raimundo… Elsa va da Antolina per chiederle spiegazioni, ma è un’iniziativa ingenua… Elsa, ancora una volta, viene accusata di aggressione… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere ...

IL segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1978 (seconda parte), 1979 e 1980 (prima parte) de Il SEGRETO di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019: Donna Francisca fa finalmente ritorno a Puente Viejo… La Montenegro, appena rientrata nel paesino, intende regolare i conti in sospeso e decide di rendere la vita difficile a Severo Santacruz, il suo nemico di sempre… Julieta riceve un dono nuziale ma intanto c’è qualcosa che la rende turbata… Il ...

IL segreto - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1977 e 1978 (prima parte) de Il SEGRETO di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Fernando è in procinto di andare a liberare Alfonso ed Emilia, ma in extremis Maria inganna Mauricio e obbliga Fernando a portarla insieme a lui… Matias e Marcela intendono partire con Emilia e Alfonso… Elsa vorrebbe convincere Isaac a parlare per dirgli tutta la sua verità… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

IL segreto - anticipazioni puntata di giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1974 (seconda parte), 1975, 1976 de Il SEGRETO di giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2019: Dolores è furiosa con Hipolito per non aver chiamato la bambina Urraca e ha preso questo gesto come una enorme mancanza di rispetto. Antolina alla fine perde il figlio che aspettava e dovrà essere Isaac a dirglielo. Fernando intende tenere Maria fuori dallo scambio dei prigionieri, ciò con l’appoggio di Mauricio e Raimundo. Da non ...

IL segreto - anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1971 (seconda parte), 1972, 1973 e 1974 (prima parte) de Il SEGRETO di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019: I rapitori di Emilia e Alfonso chiamano alla villa ed elencano le loro condizioni definitive per il rilascio dei sequestrati… Fernando Mesia parla al telefono con uno dei sequestratori… Elsa cerca ancora di imporre la sua verità di fronte a Consuelo e in confessionale da Don Anselmo: la ragazza è certa ...

IL segreto - anticipazioni puntata di lunedì 10 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1971 (prima parte) de Il SEGRETO di lunedì 10 giugno 2019: Fernando e Mauricio si dirigono verso il luogo in cui dovrebbero essere tenuti sotto sequestro Alfonso ed Emilia… Antolina, dopo aver attirato a sé Elsa Laguna, improvvisamente si lancia dalla collina! Il suo scopo è quello di far ricadere la colpa proprio su Elsa… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO, del nostro account ...

IL segreto/ Anticipazioni puntata serale : la rivelazione di Fernando - 8 giugno - : Il SEGRETO serale 8 giugno, ecco tutte le Anticipazioni della puntata serale della soap spagnola: torna su Rete 4 con la decisione di Isaac su Elsa