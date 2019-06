Il Partito dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi | FI | in via d’estinzione? i numeri

Il Partito dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi - FI - in via d’estinzione? i n umeri affermani di Sì : A guardare i n umeri (sondaggi) che di continuo vengono pubblicati dalle varie agenzie, il Partito di Silvio Berlusconi , FI, è

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo Partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...