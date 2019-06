Il papà della capitana avverte Salvini | Partirà ancora con Sea Watch

Leucemia - Elisa cerca un (altro) donatore di midollo osseo. L’appello del papà della bambina di cinque anni : Elisa Pardini, cinque anni, cerca un (altro) donatore di midollo osseo per combattere la Leucemia che l’ha colpita più di due anni fa. Il primo trapianto, compiuto a gennaio del 2018, non ha infatti dato l’esito sperato a causa della gravità della malattia, che colpisce un bambino sotto i cinque anni su un milione, e della non perfetta compatibilità del precedente donatore. Ora la piccola viene tenuta “in equilibrio” da diverse chemioterapie ...

Morto George Rosenkranz - il ‘papà’ della pillola anticoncezionale che donò libertà alle donne : Il papà della pillola anticoncezionale, il chimico George Rosenkranz, è Morto all'età di 102 anni. Era fuggito dall'Europa per evitare i nazisti e trovò fortuna in Messico dove riuscì ad ottenere incredibili successi scientifici: tra questo proprio la sintesi della progestina e quindi la pillola anticoncezionale che ha modificato per sempre lo status delle donne.Continua a leggere

CORPUS DOMINI - VIDEO DIRETTA STREAMING MESSA PAPA/ Mistero della presenza di Cristo : CORPUS DOMINI, la DIRETTA STREAMING VIDEO della MESSA di PAPA Francesco. La riflessione del Vescovo di Carpi sul Mistero della presenza di Cristo.

Giorgio Chiellini papà per la seconda volta : la prima foto della figlia Olivia : Giorgio Chiellini è diventato papà per la seconda volta: è nata Olivia Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: ieri è venuta al mondo Olivia, la seconda figlia del calciatore e sua moglie Carolina. La coppia ha già un’altra figlia, Nina, che ha quasi quattro anni ed è la prima fan del difensore della Juventus. […] L'articolo Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: la prima foto della figlia Olivia proviene da Gossip e Tv.

Esplosione a Rocca di Papa - morto il sindaco : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per la morte di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, coinvolto lo scorso 10 giugno nell’Esplosione del Palazzo comunale. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato dei sindaci, prime autorità di Protezione Civile, che operano ogni giorno con dedizione e spesso tra ...

Enrico Piaggio - Alessio Boni sarà il papà della Vespa in un film-tv Rai : Alessio Boni si riconferma un volto di punta della fiction Rai, uno di quelli a cui affidare ruoli importanti, come il protagonista di una miniserie dedicata ad un personaggio realmente esistito. Così, dopo essere stato per fiction Caravaggio, Puccini e Walter Chiari, l'attore bergamasco è stato scelto per interpretare Enrico Piaggio, il papà della Vespa.Succederà in un film-tv prodotto da Rai Fiction e Movieheart, il cui titolo (stando a ...

E3 2019 : Jason Rubin - Il papà di Naughty Dog - racconta il futuro della Realtà Virtuale - intervista : Quella di Jason Rubin è una storia incredibile, fortunata e al tempo stesso sfortunata, iniziata nel 1986 nella fase embrionale dell'industry, anno del battesimo di Super Mario Bros, e proseguita, non senza singhiozzi, fino alla partnership con Facebook e Oculus, per cui lavora oggi nell'infrastruttura first party.Pur essendo di fronte ad uno dei padri di Crash Bandicoot, uno degli ideatori di Jak & Daxter, nonché uno degli uomini che più ...

Clima - Papa Francesco : “I poveri soffrono maggior impatto della crisi ambientale” : “Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi Climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi Climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel discorso con i vertici delle Compagnie Petrolifere ...

Le quote degli 8 papabili prossimi allenatori della Juventus secondo Bwin : A due giornate dalla fine del nostro campionato, già aggiudicato alla Vecchia Signora, la dirigenza della Juventus ha deciso di chiudere il ciclo calcistico di Max Allegri dopo 5 anni ed 11 trofei conquistati. La decisione è stata sofferta per entrambe le parti visto l'affetto e la stima instaurata in questo percorso assieme ed anche molti giocatori hanno dimostrato attaccamento all'oramai ex Allenatore bianconero in svariati modi. della ...

Papa Francesco in difesa della biodiversità : “ogni creatura ha una funzione - nessuna è superflua” : Il pontefice ha voluto esprime la vicinanza della chiesa alla tutela della biodiversità, lo ha fatto tramite un tweet. “Ogni creatura ha una funzione, nessuna è superflua. Tutto l’universo è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi: suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.#Biodiversity #LaudatoSi‘”. Si legge nel tweet diffuso oggi da Papa Francesco in occasione della Giornata ...

Papa Francesco - retroscena terremoto dal Vaticano : "Bisogna fermare il sovranismo religioso della Lega" : "Nel deserto avanza il sovranismo religioso della Lega". Il retroscena dinamitardo è di Massimo Franco sul Corriere della Sera e proviene direttamente dal Vaticano: la preoccupazione dell'anonimo cardinale è la stessa di Papa Francesco e delle altissimi schiere della Chiesa, Cei in testa. "Abbiamo d

NANNI BALESTRINI È MORTO : AVEVA 83 ANNI/ Addio al papà della Neoavanguardia : NANNI BALESTRINI è MORTO: scrittore e poeta, tra gli 'artisti totali' del Novecento italiano, AVEVA 83 ANNI. L'annuncio della sua casa editrice.

Ai giornalisti Papa Francesco chiede umiltà nella ricerca della verità : La ricerca della verità richiede umiltà, "chiave di volta" di un giornalista. umiltà che lo aiuta a non "farsi dominare dalla fretta" ma riesce ad accostarsi alla realtà e agli altri con "l'atteggiamento della comprensione". Cosi' Papa Francesco si rivolge ai giornalisti dell'Associazione della stampa estera ricevuti in udienza. "Ognuno di noi sa quanto sia difficile e quanta umiltà richieda la ricerca della verità. E quanto ...