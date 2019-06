Il padre di Carola | Le parlerò e cercherò di dissuaderla Ma sono certo che lo

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) È stato il primo che ha chiamato dopo l’arresto a Lampedusa, dopo l’attracco non autorizzato della Sea watch con tanto di collissione con la vedetta della Guardia di Finanza. Ekkehart Rackete,di, racconta al Corriere della Sera il contenuto di quella telefonata: “Mi ha detto che stava bene, che verrà interrogata lunedì, ma che era serena e io non dovevo preoccuparmi”.L’ingegnere elettroico, esperto di radar, Rackete non è preoccupato per la situazione della figlia: “L’Italia è una democrazia, quindi ho piena fiducia nelle vostre autorità. Del resto anchemi ha detto che tra chi l’ha arrestata c’era chi era dispiaciuto. Non penso che dovrà affrontare da sola i magistrati”.In ogni caso, il signor Ekkeahrt farà “il diavolo a quattro per...

