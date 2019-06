Il giallo sull' Angelus del Papa | Rimosse le critiche alla Raggi

Udine - giallo sulla morte di Anamaria - parrucchiera 29enne trovata senza vita in un bosco : È giallo sulla morte di Anamaria Catalina Suru, una ragazza di ventinove anni, cittadina italiana di origini romene, che viveva a Udine da molti anni e lavorava come parrucchiera. Il corpo senza vita è stato ritrovato ad aprile in un bosco al confine con la Serbia. Della vicenda si sta occupando anche la Procura della Repubblica di Udine.

Giancarlo Giorgetti rivela : "Tra una settimana si capirà tutto sulle sorti del governo gialloverde" : "Tra una settimana si capirà tutto", diceva ieri venerdì 21 giugno il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai leghisti che gli chiedevano se Salvini aprirà la crisi. "Serve una giusta causa per sciogliere un contratto" ribadiva. Ed ecco che il movente è stato trovato: tra una settimana infatti Bruxel

Lecce - bufera sulla società calcistica giallorossa : contestata evasione per 600mila euro : Quello che si sta abbattendo sulla società Unione Sportiva Lecce in queste ore è un vero e proprio tsunami che rischia di far naufragare i progetti che la squadra aveva fatto in procinto della prossima campagna di mercato. Come si sa infatti, i giallorossi quest'anno sono stati promossi in Serie A, campionato che cominceranno a disputare dalla stagione 2019-2020, nei prossimi mesi quindi. Ma adesso il Fisco, e precisamente l'Agenzia delle ...

Sergio Ramos si sposa - ‘giallo’ sull’assenza di Cristiano Ronaldo : Mancano solo due giorni al matrimonio tra il difensore Sergio Ramos e Pilar Rubio per quello che viene considerato come uno dei principali eventi dell’anno, su alcuni siti circola la lista degli invitati e non mancano i motivi di discussione. L’appuntamento è fissato per le 17 di giorno 15 alla cattedrale di Siviglia poi tutti al grande ranch del calciatore, “La Alegria”. Tra i presenti Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos, ...

Temptation Island 2019 - svelate le 6 coppie protagoniste. Ma è giallo sulla messa in onda : È uno dei programmi cult dell’estate di Canale 5 e si prepara a tornare nella sua settima edizione: è Temptation Island, il reality che mette alla prova le coppie da possibili tradimenti. Mediaset ha presentato ufficialmente le sei nuove coppie di partecipanti ma è giallo sulla data di messa in onda del format condotto da Filippo Bisciglia: l’esordio era previsto per il prossimo 17 giugno ma il programma nel frattempo è sparito dai ...

Morte sulla scogliera : trama e cast del giallo tedesco : In prima serata su Rai2, giovedì 6 giugno, va in onda dalle 21.25 in poi il thriller tedesco Morte sulla scogliera, diretto da Thomas Berger. Morte sulla scogliera: trama A distanza di quattro anni dall’omicidio di una studentessa di nome Jenni, Simon Kessler, il nuovo capo della polizia, e il commissario Hella Christensen, devono investigare su un nuovo caso: la Morte di Jakob Thomsen trovato senza vita in fondo alla scogliera. Tutti ...

giallo sulla lettera alla Ue : il Tesoro smentisce le anticipazioni - M5S chiede vertice con Conte - Tria e Lega : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...

giallo sulla lettera all’Ue - il Mef smentisce le anticipazioni : non ancora inviata : La lettera di risposta che il governo deve inviare entro questa sera in risposta alla missiva inviata da Bruxelles mercoledì diventa un caso: il Tesoro afferma in una nota che la lettera del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in risposta alla Commissione europea sui rilievi sui conti pubblici non è ancora stata inviata a Bruxelles. «Il Mef - si...

Le ultime ore dell'ad della Film Commission Torino Piemonte : è giallo sulle cause della morte : Un volo dal quarto piano dell’hotel nel cuore della notte. Un gesto che chi lo conosce bene lo definisce “inspiegabile”, oppure solo una tragica casualità, un incidente dopo una serata con i colleghi a Roma. La morte di Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, si tinge di giallo. Un mistero sul quale stanno indagando i carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo che ...

Lecce - giallo sulla morte di Marianna Greco : il marito indagato per omicidio dopo tre anni : Non hanno mai creduto alla versione ufficiale sulla morte di Marianna Greco, confermata all’epoca anche dal medico legale. I genitori, Francesco Greco e Maria Luisa Metrangolo, e la sorella gemella Giovanna sono sempre stati certi che non si trattasse di un caso di suicidio. La mattina del 30 novembre 2016 la 37enne, proprietaria di una tabaccheria a Lecce, fu ritrovata priva di vita, nel letto della sua abitazione di Novoli, a pochi chilometri ...

Caos Roma - la società fa chiarezza : la nota dei giallorossi sulla notizia di oggi : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. Ma la società ha voluto fare chiarezza, pubblicando sul proprio sito ufficiale una breve nota in cui prende le distanze dalla notizia riportata. Ecco cosa si legge. Caos Roma, la verità di Pallotta sulla bomba di oggi: “Tutte ...

Sulla maglia della Roma spunta un… fulmine : presentata la nuova divisa giallorossa [GALLERY] : E’ stata presentata oggi la nuova divisa della Roma per la stagione 2019/2020 “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia Romana e in particolare Giove, il ‘Re degli Dei’ secondo gli antichi Romani“. E’ stata presentata oggi la nuova divisa, per le partite in casa, dell’As Roma per la stagione 2019-20. “L’elemento dinamico che la caratterizza è ...

Ashley Massaro - è morta l’ex star del Wrestling e modella di Playboy : è giallo sulle cause della morte : È morta a 39 anni l’ex star del Wrestling e modella di Playboy Ashley Massaro. Ancora non si conoscono le cause della morte: il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale poco prima delle 6 del mattino: lì è deceduta poco dopo il ricovero. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata ...

Modena - il giallo del cadavere trovato nell’area di sosta sull’A1 : dubbi su ipotesi omicidio : Nuovi sviluppi sul giallo dell’uomo trovato morto nell'area di servizio nel Modenese. Potrebbe non essere stata la lesione riscontrata sul capo la causa della morte di Angelo Gabriele Scalea. Dall’autopsia si evince che il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un arresto cardio-circolatorio. Al momento il fascicolo resta aperto per omicidio.Continua a leggere