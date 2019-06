Il doodle di Google per celebrare il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto

Solstizio d’Estate 2019 : ecco il bellissimo doodle di Google : Anche quest’anno Google celebra con un doodle il Solstizio d’estate 2019, per evidenziare l’importanza della giornata che da’ inizio anche da un punto di vista astronomico alla “bella stagione”, l’estate che sotto il profilo meteorologico quest’anno è già iniziata con un mese di Giugno caldissimo. Chi vive a nord dell’Equatore, infatti, potrà godere di più luce solare di quanta se ne può ricevere ...

Un doodle di Google in onore del falafel - “la miglior cosa che sia mai successa ai ceci” : Google celebra con un Doodle il falafel, “la miglior cosa che sia mai successa ai ceci, con la possibile eccezione dell’humus, ovviamente”. Il Doodle è disponibile in molte parti del Nord e Sud America, del Nord Africa, del Medio Oriente e dell’Europa, ma non in Italia. Nonostante le esatte origini di questo street food siano andate perse nel tempo, il falafel è stato apprezzato per secoli da molte culture diverse. L’India produce la stragrande ...

Mondiali di calcio femminile – Google dedica un doodle speciale alla rassegna iridata : Google celebra i Mondiali di calcio femminile con un Doodle speciale E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di calcio femminile, oggi è il turno dell’Italia, che farà il suo esordio contro l’Australia. Le azzurre sono cariche e motivate a far bene alla loro prima partecipazione iridata. In attesa della partita dell’Italia, tutti gli appassionati di pallone possono ‘ammazzare il tempo’ col bellissimo ...

Elena Cornaro Piscopia : chi era la donna del doodle Google. Laurea e bio : Elena Cornaro Piscopia: chi era la donna del Doodle Google. Laurea e bio Si chiamava Elena Cornaro Piscopia la donna che campeggia sul Doodle Google di oggi, mercoledì 5 giugno 2019. Sono infatti passati 373 anni dalla sua nascita, anche se forse non è ancora chiaro perché sia un personaggio da celebrare. Ebbene, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia è la prima donna al mondo a essersi Laureata. Ciò avvenne nel 1678 all’Università di Padova, ...

Chi è Elena Lucrezia Corner - la prima donna laureata al mondo a cui Google dedica un doodle : Oggi, aprendo la home page di Google, in molti si saranno chiesti chi sia la dama protagonista del doodle celebrativo. Si tratta di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, conosciuta anche come Elena Lucrezia Corner, nobildonna nata il 5 giugno di 373 anni fa a Venezia e riconosciuta da alcuni storici come la prima donna laureata al mondo.Pioniera del diritto femminile all’istruzione accademica, fin da giovanissima Elena Lucrezia Corner Piscopia ...

Elena Cornaro Piscopia - Google le dedica un doodle e la Nasa un cratere su Venere : Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nata il 5 giugno di oltre 370 anni fa, fu la prima donna italiana a laurearsi. Su Google oggi un doodle in suo onore. La sua fu una vita difficile, ma i riconoscimenti post mortem hanno cercato di tramandarne la memoria. Tra questi un cratere sulla superficie di Venere che prende il suo nome.

Google ha dedicato il suo doodle alla storia del movimento Lgbtq+ : Un’illustrazione del doodle di Google in onore del Pride (foto: Google) Google ha deciso di onorare i 50 anni di battaglie della comunità Lgbtq+ con un doodle. Al posto del solito logo, oggi 4 giugno sulla homepage del motore di ricerca appare una sequenza di sei illustrazioni dai colori arcobaleno realizzate da Nate Swinehart e Cyhnthia Cheng accompagnate dalla scritta “in onore del Pride”. Ognuna di queste ricorda parte di una storia ...

doodle Google PER I 50 ANNI DEL GAY PRIDE/ Tutto iniziò nel 1969 a New York : GOOGLE dedica il DOODLE di oggi ai 50 ANNI del Gay PRIDE, 50 ANNI di lotta degli omosessuali in giro per il mondo. iniziò Tutto nel '69…

2 giugno - Google celebra la Festa della Repubblica con un doodle : 2 giugno, Google celebra la Festa della Repubblica con un Doodle Sulla homepage della versione italiana del motore di ricerca campeggia una bandiera italiana che sventola nel cielo Parole chiave: 2_giugno ...

Festa della Repubblica Italiana 2019 : il doodle di Google ci ricorda perché si festeggia il 2 Giugno : Google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica Italiana 2019: sulla home page Italiana del noto motore di ricerca è online dalla mezzanotte un Doodle personalizzato con la bandiera tricolore che sventola. Istituita nel 1947, il 2 Giugno è Festa nazionale perché si ricorda il referendum istituzionale che il 2 e 3 Giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite della storia d’Italia, con ...

Festa della mamma - frasi d'auguri - messaggi e immagini/ Lo speciale doodle di Google : Festa della mamma 2019, le migliori frasi d'auguri e i messaggi. Google dedica un doodle speciale alla giornata delle madri

