Il corpo umano fra 100 anni cambierà forma | Sembreremo alieni | come ci

Medicina rigenerativa : da materiali di origine animale arrivano i “pezzi di ricambio” per il corpo umano : Per riparare tessuti e organi del corpo come pelle, ossa, cartilagini, cuore e addirittura il cervello, sono innumerevoli i materiali di origine animale da cui si possono ottenere gel e strutture 3D da usare in Medicina rigenerativa: qualche esempio? L’ispirazione arriva dall’osso di seppia, dalla seta del ragno, dal pelo di cammello e dal carapace del granchio: i materiali ottenuti, in un futuro non troppo lontano, potranno essere ...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano - collega il teso avanti al suo The Biles al corpo libero! Che show della Reginetta : Simone Biles non smette mai di stupire e si allena costantemente per cercare di migliorarsi ulteriormente, la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio vuole alzare ulteriormente l’asticella e superare ulteriormente i limiti dell’umano. Dopo aver dominato l’ultimo lustro, diventando la ginnasta più vincente della storia ai Mondiali e collezionando quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, la statunitense ha ...