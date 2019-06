Governo | appello di Musumeci alla Lega | “Mettete fine a questo calvario M5s vuole

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Accoratopronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello. La destinataria dell’istanza è la: “Metta, metta. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle portano avanti. Il M5smantenere in appalto il malumore, il malessere del mezzogiorno d’Italia. Non ha le carte in regola per farlo, non ha il retroterra culturale per farlo, non ha l’esperienza per farlo, non ha la visione per farlo”. Salvini: “Grazie siciliani, voglia di cambiamento”. Stoccata a M5s e su Siri: “Non sono da Paese civile processi sui giornali” ...

