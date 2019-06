Golf – Andalucía Valderrama Masters | trionfo di Bezuidenhout

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout trionfa all’Andalucia Valderrama Masters con sei colpi sui secondi. 26° Edoardo Molinari : Dominio assoluto di Christiaan Bezuidenhout all’Andalucia Valderrama Masters di Sotogrande, in Spagna. Il sudafricano approfitta di una concorrenza del tutto incostante nell’arco del torneo, e soprattutto del quarto giro, per chiudere in par la giornata e vincere per la prima volta un torneo dell’European Tour. Il nativo di Delmas finisce il torneo in -10 (66 68 69 71), con ben sei colpi di vantaggio sul folto gruppo dei ...

Golf – Andalucìa Valderrama Masters : Bezuidenhout resta al comando - Nino Bertasio veleggia al 39° posto : Bezuidenhout inizierà il giro finale con cinque colpi di margine sul giapponese Hideto Tanihara e sullo spagnolo Jon Rahm Il sudafricano Christiaan Bezuidenhout ha mantenuto con 203 (66 68, 69 -10) colpi il comando nell’Andalucía Valderrama Masters (European Tour) sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna. E’ al 39° posto con 215 (73 70 72, +2) Nino Bertasio, che precede Edoardo Molinari, 44° con 216 (71 72 ...

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout prende il largo all’Andalucia Masters - in difficoltà gli italiani nel terzo giro : Prosegue la fuga del sudafricano Christiaan Bezuidenhout al termine del terzo giro del Andalucia Masters 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Real Club Valderrama di Sotogrande (Spagna) e organizzato dalla Fondazione Sergio Garcia, che mette in palio anche tre posti per la qualificazione all’Open Championship, in programma dal 18 al 21 luglio. Nonostante una giornata meno positiva rispetto alle prime due (66 e ...

Golf – Andalucía Valderrama Masters : Bezuidenhout all’attacco - azzurri al 41° posto : Eurotour: il sudafricano Bezuidenhout all’attacco nell’Andalucía Valderrama Masters, Garcia resta secondo. Bertasio, E. Molinari e Bergamaschi al 41° posto Il sudafricano Christiaan Bezuidenhout guida la graduatoria con 134 (66 68, -8) colpi nell’Andalucía Valderrama Masters (European Tour) sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna. dove sono rimasti in corsa quattro azzurri: Filippo Bergamaschi (69 74), ...

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout allunga all’Andalucia Valderrama Masters - quattro italiani superano il taglio : Si conclude il secondo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, il torneo dell’European Tour organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia. Dopo aver chiuso le prime 18 buche al secondo posto, quest’oggi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout allunga decisamente sulla concorrenza, portandosi a -8 con quattro colpi di vantaggio su tutti gli inseguitori. A inseguire il leader, a -4, ci sono il gallese Bradley Dredge e il trio di ...

Golf - European Tour 2019 : Victor Perez al comando dell’Andalucia Masters - italiani in difficoltà nel primo giro : Si è concluso sul percorso del Real Club Valderrama di Sotogrande, in Spagna, il primo giro del Andalucia Masters 2019, torneo dello European Tour ospitato dalla Fondazione Sergio Garcia e tornato in calendario soltanto nel 2017 dopo le difficoltà economiche. Dopo le prime 18 buche al comando della classifica si è portato il francese Victor Perez (-6), in cerca della sua prima affermazione sul massimo circuito continentale dopo l’ottimo ...

Golf – Andalucia Valderrama Masters : il francese Perez guida la classifica - ventunesimo Bergamaschi : Il Golfista italiano è al ventunesimo posto della classifica, distanza quattro colpi dal leader transalpino Il francese Victor Perez guida la graduatoria con 65 (-6) colpi nell’Andalucía Valderrama Masters (European Tour) sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna, dove Filippo Bergamaschi è 21° con 69 (-2). Subito al proscenio anche l’iberico Sergio Garcia, stella del torneo e vincitore delle ultime tre ...