Gold Cup | Messico e Haiti volano in semifinale

Gold Cup, quarti di finale, analisi e Pronostico di USA-Curacao, lunedì 1 luglio 2019. L'ultimo quarto di finale vede opposte una delle grandi favorite, gli Stadi Uniti, e la sorpresa Curacao che è passata come seconda del Girone C, quello che avevamo definito più equilibrato e che ha visto davvero l'Harakiri di El Salvador l'ultima giornata. Un evento storico per il piccolo

Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli i quarti di finale, domenica 30 giugno 2019. Anche nella Gold Cup si inizia a fare sul serio. Eccome! Nel giro di 24 ore tutti i quarti di finale verranno disputati, anche se per Stati Uniti-Curacao bisogna aspettare la nottata (2 di notte ora italiana) tra domenica e lunedì. Ma il palinsesto domenicale è bello ricco, quindi passiamo subito all'analisi delle tre gare in

Si è chiusa la prima fase della Concacaf Gold Cup in corso negli Usa, in Costa Rica e Giamaica. Grazie al gol segnato da Altidore al 67′, gli Stati Uniti hanno battuto il Panama chiudendo il girone D a punteggio pieno. Qualificati anche i panamensi, grazie ai 6 punti conquistati nelle prime due gare. Eliminate invece Guyana e Trinidad e Tobago, che nell'altro ininfluente match della terza giornata hanno pareggiato 1-1. Nel

Giamaica e Curaçao hanno strappato il pass per i quarti di finale della 25esima edizione della Gold Cup, ospitata per la prima volta da tre nazioni diverse, ovvero Stati Uniti, Giamaica e Costa Rica. Nel girone C, terminato nella notte italiana con le ultime due partite, Giamaica e Curaçao hanno pareggiato 1-1; mentre nell'altra sfida l'Honduras ha riscattato le prime due uscite negative, battendo nettamente, per 4-0, El

Haiti e CostaRica si qualificano per i quarti di finale della Gold Cup 2019. Eliminate, invece, Bermuda e Nicaragua. Nei due match del gruppo B, andati in scena nella notte italiana, Haiti supera 2-1 il Costa Rica con i gol di Nazon (rigore) e Alexis, che nella prima frazione aveva infilato la propria porta, e chiude a punteggio pieno, mentre le Bermuda battono 2-0 il Nicaragua con le reti di Simmons e Wells.

Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone C, mercoledì 26 giugno 2019. Avevamo detto che questo sarebbe stato il Girone più equilibrato della competizione, ed infatti così è. Ancora tre squadre su quattro – Honduras già eliminato, possono conquistarsi l'accesso ai quarti, ed è inevitabile che l'attenzione ricada tutta su Giamaica-Curacao. Anche perché El Salvador dovrebbe fare un Harakiri da nulla

Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone B, martedì 25 giugno 2019. La Costa Rica è favorita per chiudere il Girone in testa, potendo contare oltre che su una rosa più forte anche sulla possibilità di puntare al doppio risultato contro Haiti (ed evitare quindi incroci pericolosi). Nell'altra gara Bermuda e Nicaragua giocano per evitare l'ultima piazza del Girone, cosa che personalmente mi auguro

Al "Bank of America" di Charlotte, il Messico supera 3-2 la Martinica e vince il girone A di Gold Cup. Ai quarti anche il Canada che travolge Cuba. Settima partita e settimo successo per la Tricolor sotto la guida del Tata Martino. Avanti con Antuna poco prima della mezz'ora, il Messico subisce il pari di Parsemain al 56′ ma cinque minuti dopo Raul Jimenez firma il nuovo vantaggio e Navarro chiude i conti al

Continua a regalare spettacolo la Gold Cup, nella notte il Panama ha vinto con lo scoppiettante risultato di 4-2 contro Guyana e ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale. Dopo due giornate del Gruppo D Stati Uniti e Panama sono a quota 6; mentre Guyana e Trinidad e Tobago sono ferme a zero, certa dunque la qualificazione. Il 27 giugno la sfida per il primo posto proprio tra Panama e gli Stati Uniti, una partita che si

pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per la terza giornata del Girone A, lunedì 24 giugno 2019. Il Messico arriva alla gara contro Martinica con il passaggio ai quarti già praticamente acquisito, dopo aver dominato il Girone segnando 10 reti e subendone solo una. Per l'altro posto disponibile il grande favorito è il Canada, sia per il fatto di aver vinto la gara contro Martinica che per il fatto di

Gold Cup – Seconda giornata del gruppo C giocata nella notte, due gare in programma. Solo un pareggio per i vice campioni in carica della Giamaica, non andati oltre lo 0-0 contro El Salvador. sconfitto invece di misura l'Honduras, battuto 1-0 dal Curacao. Il gol è stato messo a segno a ridosso dell'intervallo da Bacuna. In classifica, Giamaica e El Salvador in testa con 4 punti, Curacao a quota 3, Honduras ancora a 0.

Altre due vittorie per Costa Rica e Haiti nel girone B della Gold Cup. Battute rispettivamente Bermuda e Nicaragua. Les Grenadiers vincono 2-0 grazie al gol firmato da Sabat e all'autorete di Rosas; mentre i Ticos hanno avuto la meglio per 2-1 sulle Bermuda. A segno George e Aguilar per il Costa Rica Ticos; inutile dall'altro lato il rigore trasformato da Wells. Le due squadre sono ora a braccetto in testa al gruppo a quota 6

Pronostico e consiglio scommesse di Usa-Trinidad & Tobago, Gruppo D della Gold Cup, domenica 23 giugno 2019. Partenza con il botto per i campioni in carica, anche se Guyana non era proprio l'avversario più probante per saggiare le ambizioni americane. Lo sarà molto di più la gara che meno di due anni fa costò agli Stati Uniti la partecipazione al Mondiale, 2-1 che tra l'altro era ininfluente per i

Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone C e D, sabato 22 giugno 2019. Non soltanto il Girone C, ma anche una gara del Girone D ci terranno compagnia tra la notte e la sera di sabato. Una tra Giamaica ed El Salvador ha la concreta possibilità di strappare già il pass per i quarti, mentre Curacao ed Honduras si giocano tutto in una gara da dentro o fuori dopo i ko dell'esordio. Occasione