Gli uffici sloveni chiudono alle 16 E i migranti restano in Italia

Games With Gold di luGlio 2019 : ufficiali i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Dopo la Instant Game Collection di Sony, ora sono i Games With Gold di luglio 2019 a solleticare i palati di tutti gli appassionati di videogame. Ed in particolare di quelli che possiedono una console targata Microsoft, vale a dire Xbox One o la più vetusta Xbox 360. Esattamente come fa la compagnia giapponese, anche il colosso di Redmond va infatti a regalare una manciata di giochi ai suoi fedelissimi, che devono essere necessariamente ...

Calciomercato Lecce - ufficiale il primo acquisto : arriva Shakhov dal Paok [DETTAGli] : Calciomercato Lecce – Con una nota sul suo sito internet, il Lecce ha comunicato “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ievgenii Shakhov nell’ultima stagione al Paok Salonicco”. Il centrocampista ucraino classe ’90 ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l’anno successivo. Campione di Grecia con il Paok nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017, 2018, ...

PS4 accoGlie EA Access con FIFA 20 - svelata la data di uscita ufficiale dell’abbonamento : Già disponibile da tempo su PC e Xbox One, EA Access è pronto a fare il suo debutto anche sui lidi Sony, andando ad animare le giocate di tutti i possessori di una PlayStation 4. Dopo aver annunciato l'arrivo del servizio in abbonamento sulla console nipponica, il colosso Electronic Arts ne ha infatti annunciato pochi minuti fa la data di uscita ufficiale. Il giorno da cerchiare a più tinte di rosso sui vostri calendari è quello del 24 luglio ...

Formula 1 – Ritorno aGli pneumatici 2018? Riunione in Austria : ecco la decisione ufficiale : Si torna ai vecchi pneumatici? L’esito della Riunione tenutasi questa mattina in Austria Nelle ultime ore in Austria si è tanto parlato della possibilità di reintrodurre gli pneumatici Pirelli 2018. In particolar modo la Ferrari ha appoggiato pienamente questa proposta, insieme ad altri team, mentre la Mercedes si è subito detta contraria a questa idea. Ferrari e Red Bull, insieme ai loro team partner Alfa Romeo, Haas e Toro Rosso ...

Ufficiale – La maGlia del Napoli per la stagione 2019/20 : È Ufficiale la nuova maglia del Napoli per la stagione 2019/2020. Sul canale YouTube del Napoli è stato caricato il video che presenta la nuova maglia della Kappa la “Kombat SSC Napoli 2019-20”. Questa la nota sul sito Ufficiale: “Il centro ricerca e sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots. Il principio tecnico dello “stop stopping”, la ...

UFFICIALE – Napoli - ecco la nuova maGlia (FOTO) : Napoli, ecco la nuova maglia per la stagione 2019/2020 Napoli nuova maglia| E’ finalmente uscita la prima maglia della Ssc Napoli per la prossima stagione. Stranamente la società partenopea ha deciso di renderla nota molto presto rispetto ai soliti standard, dunque ancor prima di partire per il consueto ritiro di Dimaro. In foto potete vederla in dosso a Fabian Ruiz. Effetto pixellato, come quello del nuovo San Paolo, due grandi ...

Ufficiale la data dei Rammstein a Torino nel 2020 - info e biGlietti : Dopo aver scoperto dell'arrivo dei Rammstein a Torino nel 2020 da una semplice gif animata comparsa sui canali social della band, oggi possiamo dire di avere la data Ufficiale: la band di Till Lindemann arriverà in Italia il 13 luglio 2020 con un'unica data presso lo Stadio Olimpico "Grande Torino", una previsione che la stampa aveva già avanzato, considerata la stagione in cui le gare calcistiche sono sospese. L'ultimo sbarco degli eroi ...

Ufficiali i PS Plus di luGlio 2019 - ecco i giochi gratis per PS4 del mese : Come promesso, Sony ha finalmente annunciato i PS Plus di luglio 2019 proprio pochi minuti fa. In attesa della risposta della rivale Microsoft, il colosso giapponese del gaming ha allora messo sul piatto in via ufficiale i due titoli che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare ai nostri videogame preferiti in multiplayer online o per acquistarne in digitale approfittando degli sconti su PlayStation ...

È ufficiale! Dal 15 luGlio vietato fumare in spiaggia : vietato fumare sulla battigia in spiaggia e in acqua a Pesaro... l’ordinanza per la spiaggia smoking free è diventata realtà dopo le anticipazioni di un paio di settimane fa. ‘Bionde’ al bando in riva al mare. Matteo Ricci sposa la crociata antifumo e annuncia: «vietato fumare sulla battigia e in acqua», scrive il sindaco su facebook, con tanto di hashtag ‘Pesaro #smokefreebeach’.-- L’ordinanza scatterà dal 15 luglio: «Anche a ...

Se tocca a Poste rendere digitali Gli uffici pubblici in Italia : Immagine: www.PosteItaliane.it Fino a 15 milioni di euro di fondi pubblici ogni anno a Poste Italiane per sviluppare software e tecnologie per la digitalizzazione della pubblica amministrazione del Belpaese. È questa, in sintesi, la proposta messa nero su bianco nell’articolo 29 nella bozza del decreto crescita, che dalla Camera passa ora all’esame del Senato. Il voto finale, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa Ansa, ...

Frigorifero da ufficio : i miGliori da comprare : Alla ricerca di un Frigorifero da ufficio che possa rendere il luogo di lavoro un ambiente più accogliente, confortevole e stimolante ma orientarsi nel vastissimo mondo degli elettrodomestici sembra impossibile? Niente paura, all’interno della nostra leggi di più...

Concorso ufficiale Alcatel 1X 2019 fino al 23 luGlio con lo spassoso quiz suGli anni 90 : Back to Alcatel, il Concorso ufficiale per vincere un Alacatel 1x 2019 è partito nella giornata di ieri per portarsi fino al prossimo 23 luglio. Ogni giorno un device dello storico brand sarà messo in palio grazie ad un simpatico quiz sugli anni '90, decennio in cui il produttore macinava successi commerciali a iosa. Come è possibile partecipatre al Concorso per vincere un Alcatel 1X 2019 del valore di 90 euro? L'adesione al gioco a premi ...

Amazon Prime Day 2019 : data ufficiale - offerte e guida aGli sconti : Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon è una sorta di Black Friday, ma dura più tempo ed è riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. E se non hai Amazon Prime, puoi comunque partecipare al Prime Day attivando il mese di prova gratuito.-- --

American Horror Story 1984 ha una data ufficiale : i primi dettaGli riguardano solo la messa in onda? : Siamo tutti con gli occhi e le orecchie ben puntate verso gli Usa in attesa di annunci ufficiali e novità in vista del prossimo Comic-Con di San Diego vera fucina di rivelazioni importanti anche quando si parla di American Horror Story 1984. Questo è il titolo previsto per questa nuovo capitolo della serie firmata da Ryan Murphy che questa volta regalerà al pubblico un vero e proprio omaggio al cinema Horror di quegli anni. Ad annunciare le ...