GINA LOLLOBRIGIDA ' Maria Callas non credeva sapessi cantare' | Domenica in

GINA Lollobrigida/ C'è il 'suo' Mark Caltagirone - Twitter in delirio 'non ha capito' : Gina Lollobrigida a Domenica in per la seconda volta in pochi mesi. La gag con teo Teocoli nei panni di Mark Caltagirone manda in delirio il popolo social.

Domenica In - Mara Venier sbeffeggia Pamela Prati con Teo Caltagirones - finto marito di GINA Lollobrigida : Mara Venier ci sta regalando una puntata finale di Domenica In decisamente scoppiettante e senza esclusione di colpi: oltre a grandi ospiti come Romina Power, Renzo Arbore e Nino Frassica, la conduttrice ha dato il meglio di sé nell'intervista a Gina Lollobrigida, annunciata per la puntata d'inizio di questo ciclo trionfale ma poi saltata a causa di problemi di salute dell'attrice.L'intervista si è aperta con un cappello affettuoso di ...