ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Il Napoli tratta per Manolas e James Rodriguez, ma non dimentica la priorità di vendere. Proprio in questi giorni Giuntoli segueche hanno parecchie pretendenti in serie A. Pare infatti che ci sia una lunga fila per i due calciatori del Napoli: Fiorentina, Atalanta, Sampdoria e Torino. Quello che spaventa le società sono però le richieste dei De Laurentiis, 30pere 25 per, senza trattare. Se dunque si arriverà a chiudere queste due cessioni il Napoli disporrà di un tesoretto di 50per portare avanti le altre trattative. L'articolo50ilNapolista.

napolista : Gazzetta: #Verdi e #Inglese possono fruttare 50 milioni Con le due cessioni il #Napoli avrebbe un tesoretto da pote… - dbigmark : RT @ItalianoCalcio: Di Francesco's desire is for Sampdoria to sign Domenico Berardi and Simone Verdi. Sassuolo are asking for €40M for Ber… - ItalianoCalcio : RT @ItalianoCalcio: Di Francesco's desire is for Sampdoria to sign Domenico Berardi and Simone Verdi. Sassuolo are asking for €40M for Ber… -