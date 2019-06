Formula 1 – Vettel uomo di squadra | Seb tra solidarietà e ottimismo | le parole del

Decide il Var anche in Formula Uno : tolse la vittoria a Vettel - la darà a Leclerc? : Le notizie in Formula Uno sono più d’una. Dopo tanta noia, il campionato del mondo ha finalmente vissuto un Gran Premio emozionante. Probabilmente sarà stato per il doveroso omaggio a Niki Lauda campione di casa il cui ricordo è vivo nel cuore e nella testa degli appassionati, e le cui auto “mondiali” erano posizionate al traguardo: la 12 della Ferrari con cui vinse due Mondiali e la 8 con cui – al volante della McLaren – ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Formula 1 – Errore clamoroso della Ferrari in Austria : il pit stop di Vettel è lentissimo - le gomme non arrivano [VIDEO] : Errore clamoroso per la Ferrari nel corso del 23° giro del Gp d’Austria: il pit stop di Vettel è troppo lento, le gomme arrivano in colpevole ritardo Partito in 9ª posizione e costretto ad una super rimonta, il Gp d’Austria per Vettel continua a riservare brutte notizie. Nel corso del 23° giro, la Ferrari commette un clamoroso Errore che rischia di pregiudicare la gara del pilota tedesco. Chiamato ai box per un pit stop, i ...

Formula 1 - meccanici al lavoro sul motore di Sebastian Vettel : gli aggiornamenti dal box Ferrari : I meccanici del Cavallino stanno lavorando duramente per rimettere in sesto la SF90 del tedesco, che non dovrebbe subire alcuna penalità Si lavora duramente nel box Ferrari, l’obiettivo è rimettere in sesto la SF90 di Vettel in vista della partenza del Gran Premio d’Austria, in programma questo pomeriggio alle 15.10. photo4/Lapresse Il problema accusato ieri nel corso delle qualifiche è stato subito individuato da Binotto e i ...

Formula 1 – Un problema tecnico impedisce a Vettel di disputare la Q3 : Seb da applausi - il bellissimo gesto ai box [VIDEO] : Vettel da applausi in Austria: il bel gesto del tedesco della Ferrari nonostante la delusione per la Q3 mancata Sabato dolce-amaro per la Ferrari: il team del Cavallino da una parte infatti festeggia la spettacolare pole position di Charles Leclerc al Gp d’Austria, ma dall’altra non può di certo ritenersi soddisfatta per il problema tecnico che ha impedito a Sebastian Vettel di disputare la Q3. Il tedesco della Ferrari dunque ...

Formula 1 - Binotto svela il problema che ha fermato Vettel : “fa rabbia per quanto sia stupido…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del problema occorso a Vettel, sottolineando come non sia di grave entità Giornata agrodolce per la Ferrari in Austria, la pole position di Charles Leclerc lenisce l’amarezza per il guaio tecnico occorso alla SF90 di Vettel, costretto a rimanere ai box per l’intera Q3. Il tedesco partirà dalla nona posizione, beneficiando della penalità inflitta a Magnussen per aver sostituito il ...

Formula 1 - Vettel mastica amaro : “non sono arrabbiato con nessuno - mi stavo preparando per la Q3 e…” : Il tedesco ha parlato di quanto accaduto prima del Q3, sottolineando di non essere arrabbiato con nessuno per il guaio accusato dalla sua Ferrari Qualifiche sfortunate per Sebastian Vettel in Austria, il pilota della Ferrari non è potuto scendere in pista nel Q3 per colpa di un problema tecnico accusato subito dopo l’unico tentativo svolto in Q2. photo4/Lapresse Una disdetta per il quattro volte campione del mondo e per la Ferrari, ...

Formula 1 - Vettel non si dà pace : “stiamo provando un sacco di cose per avvicinarci alle Mercedes” : Il tedesco ha parlato del lavoro svolto oggi in pista in Austria, sottolineando di averci dato dentro per avvicinarsi alle Mercedes Charles Leclerc primo e Sebastian Vettel ottavo, questo è il bottino ottenuto dalla Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria. Sensazioni positive per il monegasco, un po’ meno per il tedesco che ha dovuto abortire il proprio giro veloce per un’uscita di ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il più veloce nelle FP2 del Gp d’Austria : Hamilton 4° - male Vettel [TEMPI] : Charles Leclerc è il più veloce delle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Ferrari si piazza davanti a Bottas e Gasly. Quarto posto per Lewis Hamilton, delude Vettel che chiude ottavo Dopo le FP1 della mattina, nelle quali Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Austria. Nella seconda sessione di prove libere sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg è Charles Leclerc a far ...

Formula 1 – Vettel senza peli sulla lingua in Austria : “le mie dichiarazioni dopo Montreal e le voci sul ritiro - vi dico tutta la verità” : Dalla gara sul circuito di Spielberg alle affermazioni post gara a Montreal: le sensazioni di Vettel alla vigilia del Gp d’Austria Si accendono nuovamente i motori delle monoposto di Formula 1: a pochi giorni dal Gp di Francia, vinto da Lewis Hamilton al Paul Ricard, i piloti sono pronti a scendere di nuovo in pista, domani, per le prime prove libere del Gp d’Austria. photo4/Lapresse La Ferrari vuole dimostrare di essere ...

Formula 1 – Vettel e la soluzione gomme : “facciamo fatica a farle funzionare bene. Penumatici 2018 potrebbero favorirci : Ferrari in difficoltà con le gomme, Sebastian Vettel evidenzia i problemi degli pneumatici della stagione attuale confrontandoli con quelli della stagione precedente Stagione complicata per la Ferrari. La scuderia di Maranello, partita con grande entusiasmo, gara dopo gara si è ritrovata ad inseguire le Mercedes, capaci di vincere tutti gli appuntamenti fin qui disputati in calendario. Il gap con Hamilton e Bottas, duo di testa del ...

Formula 1 – A tutto Vettel - dalle difficoltà Ferrari al ritiro : “forse non sarò intelligente abbastanza! Io come Michael Schumacher…” : Sebastian Vettel, le difficoltà Ferrari e il futuro nel mondo della Formula 1: il tedesco tra paragoni e ritiro La stagione 2019 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Ferrari. 8 weekend di gara fatti di alti e bassi per il team di Maranello, ma nonostante ciò tutti nella casa del Cavallino non hanno perso la motivazione per migliorare sempre più e tornare al successo. photo4/Lapresse Vettel, primo fra tutti, non si ...

Formula 1 - il desiderio di Vettel : “in Austria mi piacerebbe vincere - lì non ci sono mai riuscito” : Il pilota tedesco ha rivelato di avere il desiderio di vincere in Austria, non essendoci mai riuscito in carriera Un quinto posto da riscattare, una stagione da svoltare dopo tutte le delusioni incassate in queste prime otto gare. Sebastian Vettel sogna la vittoria in Austria, dove è in programma nel week-end il nono appuntamento di questo difficile Mondiale. photo4/Lapresse Il tedesco ha parlato al sito ufficiale della Ferrari, svelando ...

Formula 1 – Vettel tutt’altro che scoraggiato : “Lewis passeggiava in Francia! Io forse non sorrido tanto - ma…” : Sebastian Vettel, i problemi della Ferrari e l’amore per il team del Cavallino: le parole del tedesco dopo il Gp di Francia E’ andato in scena domenica il Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si sono sfidati sul circuito di Le Castellet e torneranno in pista prestissimo, già venerdì per le prime prove libere del Gp di Austria. Al Paul Ricard non è stato un weekend soddisfacente per Sebastian Vettel: dopo il deludente ...