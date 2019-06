Formula 1 – Al Gp di Germania un momento emozionante | Mick Schumacher guiderà la Ferrari

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019)a luglio alla guida dellaF2004 di suo padre Michael ad Hockenheim Clamoroso annuncio dal mondo a quattro ruote: il mese prossimo assisteremo ad un evento davvero unico, speciale ed, nel sabato di qualifiche del Gp di2019, il prossimo 27 luglio, sarà al volante dellaguidata da suo padre Michael quando vinse il suo settimo titolo Mondiale nel 2004. AFP/LaPresse Il giovane pilota tedesco sarà alla guida della F2004 sul circuito di casa, ad Hockenheim dove il padre ha trionfato per ben 4 volte. Sarà unspeciale e imperdibile. “Sarà unvedereal volante di un’auto legata a tanti bei ricordi”. LaUno ha ricevuto molte richieste per vedere “le macchine che hanno scritto la storia della F1″ di nuovo in pista, e la F2004 è stata “una macchina ...

