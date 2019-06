Florijana Ismaili | la calciatrice della nazionale svizzera si tuffa nel lago di Como e

leggo

(Di domenica 30 giugno 2019) Calcio femminile svizzero in apprensione per la scomparsacentrocampista dello Young Boys,neldi. Il club svizzero di Berna ha annunciato che la giocatrice risulta...

